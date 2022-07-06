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紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害

記者張晨／紐約報導
國慶日長周末紐約市槍枝暴力橫行，逾50人在槍擊。(取自市長辦公室)
國慶日長周末紐約市槍枝暴力橫行，逾50人在槍擊。(取自市長辦公室)

紐約市警局數據顯示，今年國慶長周末槍擊案件相比去年增加了六成，受害者總人數更超過50人，國慶當日就有超過20名受害者。

市警數據顯示，從7月1日到4日，紐約市共有52名槍擊受害者，比去年同期增加了62.5%；去年同期，全市有32人在槍擊中受傷。

但相比之下，2021年國慶日當天有13人遭槍擊，而今年國慶當天有21人成為槍擊案受害者；數據顯示，3日有九人遭槍擊，去年同期有五人；2日的受害者為16人，是2021年同期人數的兩倍；1日有六人遭槍擊，人數與去年相同。

芝加哥國慶日遊行發生槍擊案件導致七人死亡，紐約市警也加強戒備，直至5日曼哈頓主要路口仍有市警駐守及警員巡邏。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，犯罪成了紐約及造訪紐約的民眾頭號擔憂，且這掩蓋了市府所做的一切努力——「不管我們在做什麼好事，除非我們能把犯罪控制住，否則紐約人都會覺得我們一無是處，所有人每天依舊覺得自己生活在危險中。」

「但不能否認的是，我們確實取得了一些進展。」他說，但這不是一蹴而就的事，紐約人做事雷厲風行，「你們現在希望遏制犯罪也能這樣，一夜之間就能看到效果。」

國慶日當晚，布碌崙(布魯克林)東紐約的一家雜貨店發生槍戰，造成兩名男子死亡，還有一人受重傷；警方稱，三名受害者也都持有槍枝。

靠近曼哈頓華埠的商圈蘇活區(Soho)也於同日下午發生一起槍擊案件，一名市警文職雇員的27歲男友遭槍擊，當時他坐在一輛灰色本田轎車裡，停在精品店迪奧(Dior)門前。

槍擊 紐約市 曼哈頓

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