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法拉盛臭水流家門口 居民怒吼：數年未治危害健康

記者鄭怡嫣／紐約報導
近日這條小巷一直濕漉漉，兩邊都有排水未處理。(記者鄭怡嫣╱攝影)
近日這條小巷一直濕漉漉，兩邊都有排水未處理。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華人聚居的皇后區法拉盛，距離鬧市不遠的一條小巷，數年都有臭水流溢，近日，馬路另一邊亦有廢水從排水道中流出，使得整條街道即使在酷暑天氣均水流不止，附近的住戶表示，臭水流到家門口，味道刺鼻，影響健康，已數次致電市府熱線311及相關部門，但均未得到改善解決。

在法拉盛大學點大道(College Point Blvd)及海特街(Haight St)間的41大道間，常年有臭水流溢，附近的居民陳先生表示，臭水是從41大道、目前已歇業的夜都名鼎會正前方的排水口中流出，有時會積水，而水溢出後則一直往下坡流，常年都有臭水流溢，好心人為提醒路人及檢查人員，已經在臭水源頭上標註醒目紅色箭頭。

陳先生還說，此前曾就該問題聯絡時任法拉盛市議員顧雅明，顧雅明也曾協助致電311及聯絡相關部門，但問題一直未能解決，遇上雨天或濕悶天氣，這條小巷更是臭氣沖天。

近日，該路段的另一側，也有水流不停排出，致馬路車道成濕地，陳先生表示，雖然已經數日如此，但因為這一側的水不臭，並不影響日常生活。

市議員黃敏儀5日表示，已經知悉此事，也知道這類問題對社區的宜居及安全性都有很大影響，她的辦公室正在聯絡市交通局以及市環境保護局(DEP)，也將讓社區民眾了解事情進展，她也鼓勵，在街道或路面凹陷處受排水問題困擾的第20選區居民，致電(718)888-8747或拜訪她的辦公室，地址為法拉盛38大道135-27號388室。

臭水問題數年未解決，水溢出後，流經不少居民家門口。(記者鄭怡嫣╱攝影)
臭水問題數年未解決，水溢出後，流經不少居民家門口。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 大學點 8大道

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