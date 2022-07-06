紐約「幽靈車」橫行 市長祭鐵腕 被捕人數暴增3倍

亞當斯宣布「幽靈車」和「幽靈槍」一樣危害公共安全。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)5日聯合市警總局宣布，將加大力度嚴懲涉嫌非法偽造及使用紙質車牌的行為，遭扣留違法車輛將可能遣送拍賣 ；截至目前，全市因「幽靈車」被逮捕的人數飆升了300%。

根據市警局統計數據，截止7月3日，該局已向使用非法或遮擋車牌的司機們，開出1萬6448張罰單，拖走1700輛車，並扣押了2478輛車。此外，自2021年7月以來，整頓力度增強，當局一年內即扣押了800多輛車，其中大部分使用的是來自全美各州的假車牌；而過去一年來，涉嫌使用臨時紙質車牌而遭逮捕的人數上升了3568人，同2016年的893次逮捕相比，增加了300%。

「幽靈車」和「幽靈槍」成為公共安全兩大威脅。(市長辦公室提供)

「我們拖走『幽靈車』，因這些車主居心叵測，對公共安全不懷好意。」亞當斯表示，政府正在使用立法手段追捕那些車牌造假，企圖犯罪卻無法被追蹤的人，「我們不能看著車輛變成犯罪分子的武器，不能讓街道變成戰場。」

上月25日，一輛被盜的本田車被犯罪分子掛上過期的南卡羅來納州車牌，在布碌崙(布魯克林)橫衝直撞，造成一名67歲的老婦生命垂危，一名8歲的男童身受重傷。

「幽靈車」正在變得和「幽靈槍」一樣，因為犯罪成本低且無法被政府追蹤，而成為危害社會公共安全的「毒瘤」。市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，有牌照問題的車輛往往與犯罪行為相關，遭扣押的車內通常會發現槍枝、毒品、假證件和更多的假車牌，「我們將全力打擊這一公共安全威脅，根除「幽靈車」違法現象。」

紐約州要求車牌必須易於識別；紐約市也規定，任何被材料或物質遮擋的車牌屬於違法，而被市警局拖走的「幽靈車」，通常沒有車主贖回，被送往拍賣。截至6月，市警局對遮蓋車牌的車輛發出1萬3250張罰單，與去年同期的9956張相比，增加了33%。

而從即日起，全市打擊「幽靈車」的力度也將加大，市警局會在全市77個轄區內派出巡邏人員，對遮擋車牌、紙質車牌、有問題的車牌嚴格執法。