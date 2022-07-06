專家籲新冠後遺症者 善用醫療資源

國慶長假，紐約市 街頭，不論本地居民或觀光 客，許多人室內外已不再戴口罩。醫衛專家提醒，近兩周疫情 反撲，平均每日仍有近3000確診病例，這波疫情也與今年5月中類似，每天住院人數約800人。但與過去兩年建議患者自我隔離不同，現在希望仍有後遺症或長期病症者，主動與社區機構聯絡，尋求醫療，走出陰影。

專家指，數字顯示有新冠後遺症者隨疫情趨勢增加，若未完全接種，住院風險更高，不可輕忽，紐約市多處公立醫院皆有相關長期醫療計畫，網址：https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/after-care/。

市公立醫院系統人口健康高級副總裁朗恩(Ted Long) 醫師表示，根據統計，全美約10至15％染疫者發展出後遺症，該數字在全球範圍更高達四成。許多在確診後維持至少四周，常見如呼吸困難、疲勞、憂鬱等，但更讓人擔心的是未就診者。市府目前有三項計畫正進行，其一是由通報確診並提供隔離、食物的追蹤人員，詢問是否有後遺症需檢查。

市立醫院也成立專責部門( COVID-19 Centers of Excellence)，比如駐點胸腔科、心臟科醫生看診，以及提供憂鬱、焦慮者相關服務。

看診預約電話：1(844)692-4692，若需追蹤員協助，瞭解可獲哪些服務，可撥(212)268-4319，再按4。

關懷系統已對超過30萬本地患者發出提醒簡訊，有5萬通電話回應，尋求協助。官員指，對許多有長期症狀患者，最需要的也許不是醫生，而是一群有類似境遇的人可交流互動。此外，市府也持續提供與染疫時相似的財務援助，照顧長期患者。