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第六波疫情來襲 紐約將推新監控系統

記者張心／紐約報導

紐約市第六波疫情來襲，此次讓新冠抗體也束手無策的最新Omicron亞變體BA.4和BA.5，極大地增加了病毒傳播概率，美國疾病控制與預防中心(CDC)評定的高風險地區數量持續增加；紐約市衛生局為監控新一波疫情，將市長亞當斯(Eric Adams)上台後推出的疫情追蹤系統臨時下線，表示未來幾周內將推出更適合新變體的監控體系。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)日前表示，當局正在重新評估目前的新冠警報系統，因為與其他的新冠變體不同，最新的BA.4和BA.5在監測系統中並未帶來飆升的陽性率和住院人數，使得衛生局警覺而不得不改良原本的預警系統。

「雖然在紐約看到大量的傳播案例，但因正處在疫情不同階段，需要新的分析工具，讓風險評估與現實相符。」瓦桑尚未對紐約市可能採取的替代方案提出細節。

「我擔心取消警報系統是一個跡象，表示全市只等到有明顯增加的確診和死亡人數時，才會考慮採取下一步行動。」前市長首席公衛專家法瑪(Jay Varma)表示，新變種帶來的肆虐正在進行，但是取消彩色編碼警報系統，可能會使群眾無法及時準確理解疫情風險程度。

亞當斯在3月推出該警報系統，要求依顏色風險級別來採取相應的防疫舉措，比如5月高風險時，市府重新引入口罩和疫苗強制規定。但在近期，市府取消了針對幼兒的口罩令，百老匯也允許觀眾不戴口罩。

紐約市「警報等級」(Alert Levels)網站顯示，全市正處於新冠病毒高傳播水平，居民應繼續在室內公共場所和戶外人群聚集地戴口罩，並在聚會和旅行後進行新冠測試。

疫情 紐約市 口罩

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