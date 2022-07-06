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疫情升溫 紐約防疫強度下降

記者張心／紐約報導
百老匯本月取消口罩強制令，觀眾入場可自行決定是否戴口罩。(美聯社)
百老匯本月取消口罩強制令，觀眾入場可自行決定是否戴口罩。(美聯社)

國慶日長周末結束，紐約市兩股疫情再度升溫，其中猴痘患者一周內倍增，曼哈頓地區的新冠陽性率也再度突破20%；然而防疫強度卻在逐步下降，全市新冠檢測點數量減少約一半，百老匯從7月1日起則取消了口罩強制令。

根據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)5日統計，1日以來，全市猴痘感染者增加了28%，從87人上升為111人；若以過去七天計算，感染人數也從6月28日的55人增至111人。

與新冠病毒不同的是，猴痘目前還沒有相關藥物可以治療，只有聯邦分發的「Jynneos」為高風險人群施打。紐約市目前已訂購6000劑，最快可在本周於曼哈頓雀兒喜的性健康診所(Chelsea Sexual Health Clinic)開打。

與此同時，由Omicron BA.5變種病毒推動的第六波疫情，也在全市發酵。根據市衛生局5日公布的數據，全市五大區傳播率(七天內每十萬人中的新增病例數)自5月底以來，首次回到300以上；皇后區、史泰登島的陽性率逼近25%，曼哈頓大部分地區陽性率也增至20%。

雖然新冠確診人數再次增加，但住院數、死亡數等指標並未有較大波動。

國慶日假期紐約遊客回歸，街頭幾乎無人戴口罩。(記者張心／攝影)
國慶日假期紐約遊客回歸，街頭幾乎無人戴口罩。(記者張心／攝影)

全市範圍內，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)的免費新冠檢測點正在逐步撤除，從此前的270個減少為現在的144個，少了一半以上，包括實體診所和移動檢測車等；當局還計畫在本月17日，再度關閉七個實體檢測站。

市衛生局尚未回應為何關閉檢測點，但紐約市檢測與追蹤小組(NYC Test & Trace Corps)發言人希瑞爾(Adam Shrier)表示，這與市府轉而擴大免費居家檢測試劑分發點有關，「畢竟已經處於疫情的不同階段。」

百老匯也在本月取消了口罩強制令，觀眾入場可以自行選擇是否戴口罩，但其官方組織百老匯聯盟(The Broadway League)透露，相關口罩防疫規定並不是固定的，將每個月根據疫情狀況重新進行評估。

國慶日假期，曼哈頓布萊恩公園人山人海，幾乎無人戴口罩。(記者張心／攝影)
國慶日假期，曼哈頓布萊恩公園人山人海，幾乎無人戴口罩。(記者張心／攝影)

檢測 疫情 紐約市

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