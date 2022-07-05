國慶長周末…華埠長巴復甦 多條路線爆滿

國慶日長周末，曼哈頓華埠長巴業者指業務復甦，多條路線出現一票難求的情況。(記者和釗宇／攝影)

國慶日長周末結束，曼哈頓華埠長巴業者指業務復甦，雖然油價 飆升導致業者不得不大幅漲價，多條路線仍出現一票難求的情況，但也有一些路線面臨需求萎縮；業者表示，雖然長巴業務仍未恢復到疫情 前的水平，但疫情以來已逐步改善，一年好過一年。

新冠疫情對紐約華人長巴和賭巴業務造成極大衝擊，如今又受通貨膨脹、油價上漲等運營成本增加因素，運營更加艱難；但業者說，好在夏季到來、學生放假，旅遊需求有所增加，很多民眾也理解通貨膨脹和油價上漲是全國性問題，仍然選擇搭長巴出行。

業者文小姐所在的長巴公司，經營紐約至維吉尼亞州，她表示，國慶日假期每輛車都爆滿，乘客必須提前幾天才能訂到票，「一般情況下節假日乘客都會很多；疫情和油價上漲也沒有導致公司減少班次和司機人數，未來只會增加更多班次和司機；雖然油價大幅上漲，但票價只漲了五元。」

售票員Suzy負責出售紐約至俄亥俄州各地的長巴車票，她也表示國慶日假期全部爆滿，「相比維州路線，我們的票價從90元漲到了110元，但漲價沒有導致乘客變少，質疑漲價的乘客很少。」

經營紐約至佛州 、北卡長巴路線的張小姐則表示，國慶假期車票出售情況極好；不過，因為運營成本增加、司機人手減少，疫情以來公司不得不砍掉一半班次；「現在的業務距離疫情前還差很遠，疫情之前，每條路線都有兩輛車，但現在司機緊缺，每條路線只剩一輛車；不過，疫情之後的業務正慢慢變好，今年國慶的生意就比去年好；暑假到來，生意會好一點。」

對於油價，她說，「以前加一次油只有300到400元，現在都在千元以上；佛州的票價從80元漲到120元，喬州從60元漲到100元；但好在乘客都能接受漲價，畢竟還是比灰狗(Grayhound)、彼得潘(Peter Pan)等長巴公司便宜很多。」

不過，也有一些長巴路線生意不佳；李小姐所在長巴公司主營紐約至波士頓的路線，她說，疫情之後得生意在逐步改善，但國慶日車票銷售一般，沒有出現爆滿的情況，「主要還是因為疫情和油價飆漲，票價從60元漲到100元，而且也減少班次，希望未來情況可以改善。」