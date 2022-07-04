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1個月4起 3蒙面匪專搶紐約華人區

記者牟蘭、鄭怡嫣／紐約報導
警方追緝三名歹徒，於華人集居區，專挑凌晨下手搶劫路人。(警方提供)
警方追緝三名歹徒，於華人集居區，專挑凌晨下手搶劫路人。(警方提供)

紐約市警指，三名蒙面歹徒在兩個月內，於皇后區雷哥公園、法拉盛布碌崙(布魯克林)羊頭灣等華人集居的民宅區，犯下四起搶劫案，他們趁深夜持刀搶劫落單的路人，奪走隨身物品，涉及金額超過30萬元。警方日前公布嫌犯模式搶劫的錄像，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

其中一起劫案發生在皇后區法拉盛一棟民宅前，他們持刀搶走了被害人攜帶的價值11萬的首飾，市警3日公布作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，其中一起劫案6月26日凌晨2時5分，發生在法拉盛180街交75大道附近一棟民宅前，三名嫌犯持刀搶劫一名39歲男性，奪走他身上價值11萬的首飾後，坐上一輛黑色掛著賓州車牌的本田雅閣汽車(Honda Accord)，向180街以北方向逃逸，受害人並未受傷。

5月30日凌晨12時38分，在皇后區雷哥公園(Rego Park)99街交65大道附近，歹徒以同樣的手段，搶取一名37歲男性身上價值20萬的首飾，也是坐上該黑色汽車逃逸。

另外兩起發生在布碌崙的搶劫案，同樣出自這一團伙之手，6月5日凌晨2時20分，在布碌崙東73街交V大道附近一民宅前，持刀搶劫一名57歲的男性及54歲的女性，搶走他們總價值約1萬3000元的首飾、皮包、以及iPhone手機，沿東73街以南方向逃逸。

6月29日(周三)凌晨1時，在布碌崙東28街交Z大道附近一民宅前，歹徒持刀搶劫一名44歲男性，奪走他身上價值1萬1000元的首飾，朝東28街以東方向逃逸，兩起案件中，受害人均未受傷。

市警3日公布作案視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

布碌崙 法拉盛 皇后區

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