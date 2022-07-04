剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危

Ebenezer雜貨店6月17日失竊時，監控錄像拍下盜賊。(商家提供)

布碌崙 (布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)兩華裔 商家，近期遭盜賊破壞鐵捲門，盜走收銀機內的現金和彩票。竊賊的其他案件也逐漸露出水面，今年5、6月，歹徒先後以幾乎同樣的手法，剪鐵捲門，或剪鎖頭，在南布碌崙地區連續作案，共盜竊八家商店，也使包括華裔在內的各族裔商家感到憂心忡忡。

警方紀錄顯示，這名盜賊6月9日凌晨2時16分，於海灣公園大道交66街附近一家參茸店的收銀機內，盜走600元現金後，接著於4時10分，在67街交14大道處的一家名為Ebenezer的雜貨店盜走3000元現金。店內員工表示，當時因為要結算，所以留了不少現金。然而， 6月17日，這家西語裔開的雜貨店，再次遭竊，歹徒這次切開了後門的鎖，盜走收銀機裡的400元。商家說，雖然有監控錄像，還是無法確定這兩起案件是否為一人所為。他們已更換了前後的鐵門，晚上再也不敢在收銀機裡留現金。

6月2日，大約凌晨4時21分，這名盜賊以剪鐵捲門的方式，進入巴斯大道(Bath Ave)交26大道的一家名為「Boar's Head」的小型超市，盜走700元現金和價值220元的彩票。據韓裔 店主介紹，因為第二天要收貨，他特意準備幾百元，放在櫃台旁邊的盒子裡，沒想到一起被偷走了。他說小偷動作很快，前後就2分多鐘。

位於84街交20大道處的Tyulpan小超市是一間猶太裔超市。5月23日早大約6時30分，盜賊剪開店門上的鎖，盜走200元。當記者給店主看盜賊在其他商店留下的影像時，店主肯定地說，就是這個人。

這名盜賊還前後到位於66街交18大道的Bobby雜貨店、巴斯大道交海灣10街(Bay 10 St.)的John Bath雜貨店、羊頭灣U大道交東28街處Dany雜貨店行竊，作案的範圍東至羊頭灣、南至巴斯大道、北至海灣公園大道、西至14大道，幾乎遍及整個布碌崙南部，目前警方正在積極追緝。