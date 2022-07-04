我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

遊樂場驚現蛔蟲 兒童誤食恐失明

記者和釗宇／紐約報導
紐約市現弓蛔蟲，這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類(CDC)
紐約市現弓蛔蟲，這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類(CDC)

紐約市多個公園遊樂場驚現弓蛔蟲(Toxocara)，衛生專家表示這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類，尤其可能造成兒童失明，提醒民眾小心防範。

福斯新聞報導，弓蛔蟲主要存在肌肉組織、消化系統和動物糞便中，若人類誤食被弓形蟲污染的泥土，也有可能被感染；公衛專家表示，成年人雖然不易感染弓蛔蟲，但兒童有可能在玩耍時不慎感染。

公衛專家說，大多數弓蛔蟲感染都是無症狀的，但也可能出現發燒、乏力、咳嗽、紅疹、身體疼痛等症狀；罕見情況下，弓蛔蟲可能侵入眼部或腦部，導致失明或神經損傷；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美大約每年有70人因弓蛔蟲致盲，絕大多數為兒童。

最新研究顯示，紐約市的研究者已經檢測全市15座兒童遊樂場，在其中十座中發現弓蛔蟲卵，布朗士區最多；史泰登島、皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓被檢測的遊樂場中，弓蛔蟲陽性的比率分別為39%、33%、31%和30%；公衛專家Donna Tyungu表示，「尤其是喜歡在玩沙子和泥土的兒童，應該小心弓蛔蟲，寵物主人也應該小心，因為寵物犬在戶外誤食也可能導致感染。」

紐約市現弓蛔蟲，這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類。(CDC)
紐約市現弓蛔蟲，這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類。(CDC)

檢測 紐約市 聯邦疾病防治中心

上一則

福建會館慶祝國慶 籲民眾團結

下一則

皇后區歹徒清晨扔磚砸窗 竊華人奶茶店現金

延伸閱讀

長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷

長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷
律師協會:林凱倫能勝任民事法官

律師協會:林凱倫能勝任民事法官
失望司法改革 200紐約市助理檢察官辭職 白艾榮：新人會來

失望司法改革 200紐約市助理檢察官辭職 白艾榮：新人會來
紐約布朗士區31歲男子 涉在父親節刺傷老爸

紐約布朗士區31歲男子 涉在父親節刺傷老爸
華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請