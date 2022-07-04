遊樂場驚現蛔蟲 兒童誤食恐失明

紐約市現弓蛔蟲，這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類(CDC)

紐約市 多個公園遊樂場驚現弓蛔蟲(Toxocara)，衛生專家表示這種寄生蟲主要在貓狗之間傳播，但也有可能傳給人類，尤其可能造成兒童失明，提醒民眾小心防範。

福斯新聞報導，弓蛔蟲主要存在肌肉組織、消化系統和動物糞便中，若人類誤食被弓形蟲污染的泥土，也有可能被感染；公衛專家表示，成年人雖然不易感染弓蛔蟲，但兒童有可能在玩耍時不慎感染。

公衛專家說，大多數弓蛔蟲感染都是無症狀的，但也可能出現發燒、乏力、咳嗽、紅疹、身體疼痛等症狀；罕見情況下，弓蛔蟲可能侵入眼部或腦部，導致失明或神經損傷；根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，全美大約每年有70人因弓蛔蟲致盲，絕大多數為兒童。

最新研究顯示，紐約市的研究者已經檢測 全市15座兒童遊樂場，在其中十座中發現弓蛔蟲卵，布朗士區最多；史泰登島、皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓被檢測的遊樂場中，弓蛔蟲陽性的比率分別為39%、33%、31%和30%；公衛專家Donna Tyungu表示，「尤其是喜歡在玩沙子和泥土的兒童，應該小心弓蛔蟲，寵物主人也應該小心，因為寵物犬在戶外誤食也可能導致感染。」