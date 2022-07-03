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紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚簽字同意「隱秘持槍改進法案」，9月1日生效。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚簽字同意「隱秘持槍改進法案」，9月1日生效。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)1日晚簽署「隱秘持槍改進法案」(Concealed-Carry Improvement Bill)，將於9月1日實施，不過持反對態度的共和黨，則有意提告推翻；將墮胎權納入的州憲法修正案也於同日在州議會通過，預計最早將於2023年底走完所有流程後生效。

繼州參議會1日下午以43比20的票數，通過了「隱秘持槍改進法案」之後，當日晚間州眾議會也通過該法案，以91比51的票數通過，當晚交由霍楚簽字立法；其中大部分條款將於9月1日生效，部分規定則將在2023年4月1日施行。

儘管霍楚和州民主黨立法者試圖以一種最能通過司法審查的方式，制定新版控槍法案，但仍遭到持槍擁護者、共和黨人的「抨擊」和質疑。

共和黨批限槍：憲法被踐踏 準備法庭見

在州議會的投票中，共和黨籍議員對控槍法案一致反對，認為民主黨太過於支持「限制持槍」。

州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，新版控槍法案並未解決問題的根源，沒有追求暴力犯罪分子的責任，而是阻止守法的紐約人行使憲法規定的攜槍權利，且這些守法民眾都接受了背景調查和持槍證許可課程。

「仔細看一下對敏感區域的規畫，基本上涵蓋了紐約州的所有地點，這意味著到處都不能持槍。」共和黨州參議員蘭札(Andrew Lanza)表示，「紐約州的憲法自由被踐踏，是奇恥大辱，我們預計它肯定會被推翻，接下來法庭上見」。

而相較對限槍的一致反對，共和黨此次對保護墮胎權的看法各異。在1日的投票中，州參議會以49比14、州眾議會98比43的票數，同意將墮胎權寫入紐約州憲法修正案。

此外，本次修正案也規定，不能以種族、民族、年齡、殘疾或性別為由歧視他人，也禁止任何因為懷孕、懷孕結果和生殖保健自主權的歧視。

州憲法修正案須在明年再度獲得州立法者的審查，並於2023年底提交給選民最終批准，之後才可生效。

共和黨 紐約州 墮胎

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