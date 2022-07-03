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長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市國慶長周末首夜，就發生多起槍擊案，一死七傷。(Getty Images)
紐約市國慶長周末首夜，就發生多起槍擊案，一死七傷。(Getty Images)

國慶長周末才剛開始，槍枝氾濫問題就已浮現，從1日晚至2日凌晨，紐約市發生多起槍擊案，造成一死七傷，其中年齡最小的受害者年僅15歲。

根據市警，7月1日晚10時左右，布碌崙(布魯克林)東紐約Stanley大道交Crescent街的一間酒窖傳出槍響，一名男子面部及胸口中彈，送往布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)後不治身亡；警方於現場逮捕27歲的男槍手，他在交火過程胸口及腹股溝也中彈，無性命危險，警方目前尚不確定兩人爭執原因，槍手將面臨刑事控罪。

2日凌晨1時30分許，一名15歲青少年在布朗士East Tremont的Hughes大道交東180街遭人開槍射傷，其左臂中彈，目前在Jacobi醫院接受治療，但不願配合警方調查；離該起案件發生的兩小時內，另一名48歲的史泰登島男子，在Richmond Terrace的一間小酒館被子彈擊中面部，警員抵達現場時見他正用毛巾止血，被送往Richmond郡醫療中心接受治療，同時拒絕配合警方調查案件。

凌晨3時40分許，一名39歲的女性左腿中彈，自行前往布碌崙的國王郡醫院接受治療，無性命危險。

10分鐘後，兩名22、24歲的醫科學生搭乘計程車飛來橫禍，當時計程車停在曼哈頓第八、第九大道交西37街的紅綠燈前，突然一顆子彈穿過車窗射中他們；市警發言人透露，槍手涉及三人，相信原本的目標是路邊一對穿戴珠寶的情侶，但子彈偏差，最後射中坐在車內的學生。

凌晨4時30分，一名23歲的休班輔警在布朗士Riverdale的獨立大道交西239街處，遭三人搶劫摩托車，三嫌之一朝他左腿開槍；該名輔警被送往St. Barnabas醫院治療，無性命危險，劫匪三人逃離現場，目前警方仍在追捕。

布朗士 布碌崙 紐約市

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