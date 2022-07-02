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華婦之死 社區籲整頓8大道雙排停車、非法擺攤

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華婦遭貨車輾壓案引起強烈關注，7月1日多名華裔社區人士聚集在車禍現場的路口，希望能找出方法解決交通安全問題。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華婦遭貨車輾壓案引起強烈關注，7月1日多名華裔社區人士聚集在車禍現場的路口，希望能找出方法解決交通安全問題。(記者顏潔恩/攝影)

在布碌崙(布魯克林)遭到違規雙排停車的車門撞倒，又被卡車輾壓慘死的華婦一案，引起當地華社的強烈關注，1日多名華裔社區人士聚集在車禍現場的路口，希望能找出方法解決交通安全問題；他們將注意力轉向常年交通擁堵、雙排停車、以及非法擺攤問題嚴重的8大道，這些現象製造安全隱患，市府一方面要做執法工作、社區也該有自知之明，共同維護行人的安全。

華婦謝如珠(Ruzhu, Xie，姓名皆音譯)日前騎乘電動滑板車，在途經一輛雙排停車的轎車身旁時，因駕駛未注意從外打開車門，導致謝如豬被車門撞倒在地，隨即被貨車後輪輾死；車禍發生隔天，紐約市警的巡邏車一直停留在意外案發的路邊，當地路段及附近也增加了交警人手。

許多華裔社區人士在知悉該消息後，譴責駕駛雙排停車，是導致車禍發生的主因，一條性命就此賠上，駕駛卻僅得一張罰單，目前仍無人遭逮捕；談到交通亂象，華人聚居的8大道更是當地華社的問題「鼻祖」，在新冠疫情後，商家和攤販霸占人行道的行徑倉狂，逼得一些行人不得已走上馬路，與車爭道，無形中增加了他們的危險。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺1日表示，8大道目前很多繁忙街道左右兩旁都有人擺攤，導致人行道擁擠，弱勢人群眾多，部分行人為躲避人潮，被逼到走上車道，直接在馬路中間行走；但大道上又有不少雙排停車卸貨的貨車，騎乘電單車、電動滑板車的人速度又不慢，行人走在路上風險高，隨時可能受傷。

亞裔民主黨俱樂部主席李江華則說，無論騎乘單車或滑板車，民眾一定要戴合規的頭盔，很多時候這就成了保命的關鍵；社區民眾平時除能向當地民代、社區委員會反映交通情況外，社區商家也需具備良知，懂得自身發掘問題，成為保障行人安全的一員，「不要等到有人受傷、甚至死亡後才要來改善問題。」

在當地擔任40年校園交警的一名女士透露，6月30日意外車禍發生時她已下崗，儘管沒親眼目睹，但依然感到心碎；她氣憤指出，對方雙排停車本來就有錯在先，死者家屬應對未留心就開車門的駕駛員提出訴訟。

車禍 8大道 華人

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