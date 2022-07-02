華裔單親婦遭輾頭 親屬悲慟：留下2名相依為命女兒

騎電動滑板車遭雙排停車駕駛開門後，撞倒在地，又被一旁卡車輾死的謝如珠。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)波羅園(Borough Park)日前發生一起奪命車禍 ，一名中年華婦騎乘電動滑板車遭旁邊一輛雙排停車的轎車突然打開車門，撞倒在地，頭部被另一輛行駛中的貨車輪胎輾過，當場身亡；知情人士指出，死者為單親母親，育有兩名女兒，生前為人隨和、開朗，其親屬難以接受這個噩耗。

車禍發生於6月30日下午1時30分左右，在Fort Hamilton Parkway交59街的Circus Fruit超市外；根據警方報告，乘著滑板車的57歲華婦謝如珠(Ruzhu, Xie，姓名皆音譯)沿著Fort Hamilton Parkway北向行駛，她的左側當時有一輛大型的美國郵政 總局(USPS)貨車，右側則是一輛雙排停車的白色轎車。

謝如珠在兩車之間的夾縫行駛，白色轎車的駕駛沒有注意到謝如珠經過身旁，匆匆打開駕駛座車門，導致她煞車不及撞上車門後重摔在地；頭部倒在貨車的輪胎之間，最終被其後排輪胎輾壓，當場斃命。

涉及車禍的駕駛及司機都留在現場配合調查，白色轎車的駕駛被開了違規停車的罰單，至今無人被捕；市警高速公路巡邏隊已接手調查，並通知謝如珠的親屬，其遺體也被送往市法醫辦公室解剖調查。

知情人士透露，謝如珠是名單親母親，八年前從中國海南移民來美，兩名女兒中有一人還在就讀大學，在紐約還有幾名關係很好的兄弟姊妹；她為人非常隨和、開朗，與女兒們相依為命，非常疼愛他們，親屬獲知噩耗後震驚不已、非常心痛。

不少華人社區人士聽聞此事後，非常同情死者一家的遭遇，希望能夠幫助其親屬處理後事；他們指出，若謝家需要經濟上的資助，他們將義不容辭發動募款，或是發揮群眾力量，尋找當日的目擊證人，為謝女士伸冤。