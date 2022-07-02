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反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

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紐約通過地鐵、學校列禁槍區 墮胎權入州憲修正案

記者張心／紐約報導
紐約州新版控槍法案，將地鐵、學校、時報廣場等公共場所設為禁槍區。圖為紐約州長霍楚。(州長辦公室提供)
紐約州新版控槍法案，將地鐵、學校、時報廣場等公共場所設為禁槍區。圖為紐約州長霍楚。(州長辦公室提供)

由於日前最高法院針對墮胎和擁槍權的裁定，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)近日在州議會召開特別會期，討論新版控槍法案，將地鐵、學校、時報廣場等公共場所設為禁槍區，另還將墮胎權、性別表達權納入的州憲法修正案中；州參議會與州眾議會均已投票通過，送交霍楚簽署立法，預計9月1日實施。

州參議會1日下午以43比20的投票數，通過了「隱秘持槍改進法案」(Concealed-Carry Improvement Bill)，禁止民眾在「敏感區域」攜帶槍枝，包括地鐵、學校、公園、圖書館、博物館、投票站等公共場所，曼哈頓時報廣場為其中唯一具名禁止攜槍的著名地標，稍後獲得州眾議會通過。

另外合法墮胎權、性別表達權，也被納入的州憲法修正案，旨在擴大州憲法的平等保護權利，禁止任何因為懷孕、懷孕結果和生殖保健自主權的歧視。

紐約州新版控槍法案，將地鐵、學校、時報廣場等公共場所設為禁槍區。圖為紐約州長霍楚...
紐約州新版控槍法案，將地鐵、學校、時報廣場等公共場所設為禁槍區。圖為紐約州長霍楚。(州長辦公室提供)

目前，兩項法案下一步將進入公開辯論環節，並於近日投票。州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)發表聲明稱「這是對最高法院反對人權的反擊，是紐約州進步的標誌，而相比較其他州卻在後退。」

但共和黨議員則普遍認為，新的立法對持槍的民眾過於繁瑣；紐約州眾議院少數黨領袖威爾-巴克利(Will Barclay)表示，「禁槍的某些地方我們同意，但並不是全部，所以我們對一些看似合理的限制持觀望態度。」

在州參議會通過的「隱秘持槍改進法案」中，進入私營企業時也禁止隱秘攜槍，除非雇主明文規定允許；同時收緊手槍證的發放，「有危險行為歷史」的人士將沒有獲證資格；要求民眾在車內或有18歲以下青少年的家中，須將槍枝上鎖；民眾若為有證槍枝配購彈藥，也須接受背景調查。

此外，該法案也修正了近期通過的「禁止銷售防彈背心」的法律，涵蓋水牛城槍擊案中槍手所身穿的鍍鋼背心。

霍楚表示，最高法院的廢除紐約州「隱秘持槍權」的控槍裁決，是在紐約州民眾最痛心的時刻做出，「新的立法明確規定，地方的控槍法可以比州法更加嚴格。」

民主黨在紐約州兩個議會中都占據多數。

紐約州 投票 墮胎

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