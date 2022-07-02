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紐約客談／嚴打槍枝氾濫 還得有執法配套

紐約客談

槍枝暴力在全美氾濫嚴重，為了有效打擊，紐約市長亞當斯(Eric Adams)在近日公布一系列的措施，包括成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組，將檢測時間縮短到30天以內，加速槍枝暴力犯罪案件的司法進程，藉此改善公共安全。

根據亞當斯，在紐約市槍案的處理時間高於全美90%的地區，速度緩慢，成立該工作組，將可以使用科學方式，加快檢測速度，進一步推進司法程序，維護社區安全。

不過即便槍枝暴力在司法程序上可推進速度，在2019年通過的保釋金改革下，司法單位在執法的力度上仍有限；近日有多個統計數據，揭露在市警和助理檢察官離職人數，與此前相比暴增，主要來自於綁手綁腳的執法規定，還有增加與案件無關的工作量，以及對紐約市治安的無力感，都造成執法及司法單位的人力流失。

事實上，不只一次有退休市警表示，在目前的保釋金改革法下，明明早上才剛抓到罪犯，隔一天又見到同一個人，在同一處犯下同樣的罪行，如此的司法旋轉門制度，增加的只有市警在執法上的數據業績表現，但犯罪率卻不會因此而成等比下降。

如此下來，可以預見的，在每個月例行的警民會議上，市警講該月執法數據，講得口沫橫飛，但在座的民眾，卻未感治安明顯改善，反而依舊害怕上街、仍然不敢天黑出門。

想要從實質上改善紐約市的治安，嚴打槍枝暴力，不是只是針對該問題加強執法力度或公布改善措施，而是應該要有其他配套政策，否則為非作歹的人將繼續為所欲為，而無辜的老百姓卻成為如此不完全政策下的替罪羊。

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 暴力犯罪 檢測

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