騙徒攀談偷換金首飾 皇后區華裔長者頻遭詐

日前在皇后區牙買加莊園民宅前，騙徒駕車故意接近一名87歲的長者，用一串假的珠寶替換長者脖子上的黃金項鍊。(紐約市警提供)

皇后區白石鎮、大學點 等華裔聚集區，近期爆出多起針對長者的珠寶詐欺 案(Jewelry Scam)，包括華裔等多人受害；市警107分局1日指，數名騙徒日前駕車，有意接近一名87歲受害人，後謊稱來自杜拜，交談中用假珠寶替換對方的戴在脖子的黃金項鍊，作案期間甚至未下車，得手後向不明方向逃逸。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，數名騙徒於上月16日下午4時25分左右，駕駛一輛白色Jeep休旅 車停留在皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)190街的一棟民宅前，故意接近一名87歲的長者，像受害人謊稱來自杜拜，與長者交流期間，快速用一串假的珠寶替換長者脖子上的黃金項鍊後逃逸。

警方指，珠寶詐欺案近期在全市頻發，上月26日的一起案件中，數名嫌犯駕駛同款的休旅車，在史泰登島Clove路附近接近一名81歲的長者，以相同方法偷走了受害人的珠寶；警方表示，兩起案件可能關連，尚在調查中。

109分局自6月起，在社群媒體發布多張包括中文在內防止珠寶詐欺案的海報；警方對此表示，轄區大學點與白石鎮附近的居民區已出現多起騙局，其中不乏華人受害者，騙徒先假裝善意，接近長者，隨後稱自己有已「開光」、受到祝福的首飾，幫助受害人佩戴期間，趁機偷走對方的名貴首飾。

根據警方消息，這些騙徒與「祈福黨」(Blessing Scam)作案方式不同，一些不法分子用小孩分散長者的注意力，交談過程中用贗品暗中兌換真品，部分案件中，嫌犯甚至不用下車就輕鬆得手，呼籲長者勿輕信陌生人。

警方呼籲，任何受害者或知情人士，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。