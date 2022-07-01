全美首個…紐約設移動檢測治療站 確診當場發藥

紐約市長亞當斯(左)表示，紐約市將在檢測站發放新冠抗病毒藥物，未來在檢測站檢測呈陽性的患者將可當場取藥。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)6月30日宣布，紐約市將在檢測 站發放新冠抗病毒藥物，未來在檢測站檢測呈陽性的患者將可當場取藥；此外，最高法院也裁定，對紐約州醫護人員以宗教原因控告州府新冠疫苗 強制令違法一案，不予受理。

市府數據顯示，全市七天平均檢測陽性率升至10.3%，為今年1月以來新高，但原因也可能是總檢測人數較少；然而，全市的疫情傳播率上周增長6%，曼哈頓部分地區的陽性率已接近17%，皇后區東部更超過20%；前市長首席公衛專家法瑪(Jay Varma)表示，實際病例數被嚴重低估，由Omicron變種病毒的亞變種BA.5導致的新疫情可能來臨。

亞當斯和白宮抗疫協調員吉哈(Ashish K. Jha)30日宣布，紐約市將設立三個集檢測和發放抗病毒藥物為一體的移動檢測治療站，陽性患者可前往檢測站領取免費的輝瑞新冠藥物Paxlovid；該項目為全美首次推出，是紐約市與聯邦政府的合作項目，旨在為未來疫情反彈做好準備，並為包括沒有保險或醫生的更多民眾提供抗病毒藥物。

移動檢測治療站將配備能夠為陽性民眾開處方藥的醫師，移動站點也將鄰近藥房，方便民眾取藥；三個地點分別為曼哈頓Inwood藥房(4915 Broadway)、布朗士區Burke大道藥房(759 Burke Avenue)以及皇后區的Rex藥房(119-01 Rockaway Boulevard)；市府將在7月底將移動檢測治療站數量增加至30個，在檢測站檢測呈陽性的患者可直接取藥。

此外，最高法院30日決定不受理紐約州醫護以宗教原因控訴州府新冠疫苗強制令一案；州府去年要求全州所有醫護和養老院人員在9月27日前接種疫苗，年底又將強制接種令擴大到家庭照護、康復中心人員；但這項強制令被宗教團體告上法庭，稱新冠疫苗的研發過程與墮胎、利用胎兒細胞有關，有違其教義，因此拒絕接種。

但實際上，用於研製疫苗的胎兒細胞系，數十年前就已採集，當時廣泛運用於製藥，目前使用的所有細胞系均屬複製而來，而非從胎兒身上採集。

托馬斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)和戈蕯奇(Neil Gorsuch)等三名保守派大法官保留不同意見，三人此前均認為最高法院應該今年秋季受理此案；以上三位法官在去年12月也在高院拒絕對紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的新冠緊急狀態令一案中持不同意見。