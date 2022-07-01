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紐約市測速相機 8月1日全天候運行 預估將減少72%超速行為

記者張心／紐約報導
紐約市所有街道的測速相機，將於8月1日起每周七天、24小時運行。(市長辦公室提供)
紐約市所有街道的測速相機，將於8月1日起每周七天、24小時運行。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)6月30日宣布，所有街道的測速相機將於8月1日起每周七天、24小時運行，預計將減少72%的超速行為；全市公校周圍的測速相機也已在上周升級為全天候運行，違者將處以50元罰款。今日起將進行為期一個月的宣導。

在此新法頒布之前，紐約市2000個自動測速相機被州府授權，只能在工作日的上午6時至晚上10時運行；後被評估在監測攝像機關閉時間內，未被監控的交通死亡事故占總數的59%。為此，州議會上月底通過法案，允許紐約市測速相機延長並擴大運行的三年計畫，州長霍楚(Kathy Hochul)也在上周簽字同意，從州法律層面批准紐約市的超速相機和自動交通執法盡快執行。

根據市交通局(DOT)調研顯示，自動執法計畫在減少超速行駛和改變駕駛員行為方面都卓有成效，搭配全天候運行的測速相機後效果更佳。自2014年開始實施以來，紐約市750所學校區域內，只要是相機運行時間，超速違規行為平均下降72%。

然而從疫期開始，交通暴力和瘋狂超速行為在全美範圍內增長猖獗，為其中典型代表的紐約市，目前31%的街頭交通死亡事故都發生在測速相機監控區域。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說，「疫情以來，夜間和周末的車禍太普遍，紐約市有全美最大的自動執法網絡系統，希望藉此變得更完善有效。」

亞當斯表示，「政府不能讓市民們只能在有限的時間段內才感到安全，相機應該隨時都開著。」他計畫繼續向州府陳情，以期進一步擴大和完善交通安全規則，此外計畫為街道安全改革投資9億元，並重新設計全市的1000個路口，甚至是從州府手裡拿到測速相機和紅燈相機的掌控權，但目前尚未獲得全面支持。

6月24日，霍楚也已簽署立法，規定紐約市學區內測速攝像機將每周七天、每天24小時運行。根據此前的交通法規定，紐約市學區內測速攝像機僅在早6時至晚10時運行，新法並對違法者處以50元的罰款。

紐約市 亞當斯 學區

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