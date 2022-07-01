紐約市長公校控制權 霍楚最後時刻簽署延長

州長霍楚同意簽署延長紐約市長控制權法案。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)6月30日晚間簽署州議會通過的延長市長公校 控制權法案，在最後時刻同法案提出者、州參議員劉醇逸商議後作出修改，增添了提升高中家長在公校治理中的管理權等條例，但並未對延長市長權限至兩年的年限更加延長；而另一項縮小班級規模法案則尚未簽署，預計將在今年12月前有所決斷。

自前市長彭博(Mike Bloomberg)時代開啟長達20年的紐約市 長對於公校控制權，原本將於當日到期，最後一天，州長尚未對此簽字批准，使外界猜測紐約市或將恢復32個學區自治及一個全市性教育委員會(Board of Education)統籌的局面，並且連市教育總監職務也將不復存在。

州長在簽署前同法案提出者、州參議員劉醇逸商議後作出修改。(州參議會提供)

而就在當晚11時30分許，劉醇逸辦公室透露，霍楚剛就延長市長控制權法案簽字通過。兩人在當晚就該案細節進行了更正，「我們和州長商議，添加了確保高中家長能在公校管理中擁有更多話語權的條例，以及一些技術性問題修改。」

但對於市長亞當斯(Eric Adams)始終訴求的四年控制權，劉醇逸表示，期限沒有改變，依舊是延長兩年。

另一項同時推出、備受學生和家長關注的縮小班級規模法案，此次州長則沒有簽字，「這將在今年晚些時候，與其他數百項等待州長審批的法案一起簽署。」劉醇逸說。

自5月底州議會通過這兩項法案以來，各方政治角力不斷。「縮小班級規模」一直被看作是立法者妥協「兩年控制權」的前提，因為「究竟是否保留市長控制權」是州議會談判的重點，3月公聽會也談及取消該政策；而亞當斯訴求的延長其公校控制權至四年的想法也未實現，緊隨其後的則是紐約市教育局 宣布「狂削」2.15億元經費，使「縮小班級規模」能否實現成為未知數。

而始終支持縮小班級規模的教師聯合工會(UFT)、紐約市議會、民選官員、及家長和學生們，則被徹底激怒，6月以來進行多次示威抗議，批評市府「哭窮」是假象，實際情況是州府的教育撥款在增加、聯邦經費還有盈餘、學生人數在減少，但市府卻「出於政治原因」在無理地削減教育經費。

目前尚未知曉究竟州長會在何時簽署縮小班級規模法案。