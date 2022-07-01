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僑委會委員長童振源 紐約僑宴感謝僑胞支持

記者顏嘉瑩／紐約報導
童振源6月30日在紐約華埠出席僑宴。(主辦方提供)
童振源6月30日在紐約華埠出席僑宴。(主辦方提供)

中華民國僑務委員會委員長童振源6月30日在曼哈頓華埠出席僑宴，與紐約及費城等僑社人士餐敘；會上他分享台灣近年在國際上的成就，感謝海外僑胞的持續支持，才能讓台灣在各方面大放光彩。他並頒發「玉山僑務專業獎章」給僑務諮詢委員陳姿。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

童振源分享台灣經濟和自由度的數據，表示在僑胞支持下，讓中華民國穩定成長，而僑胞對台灣民主自由價值的支持與鞭策，相信台灣將會更民主、更提倡人權，經濟更繁盛。

童振源表示，「疫情已經慢慢過去，台灣目前是三天自主隔離、四天自主管理，相信不用太久，就能開放全面性的自由進出，讓更多僑胞到台灣看看。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章則說，童振源在去年9月曾到紐約訪視，一年內又再度回來，足見對大紐約地區僑胞的重視；他分享僑委會的四大僑務工作目標，表示成果有目共睹，並感謝各界僑領，對中華民國始終堅定的支持。

童振源6月30日在紐約出席僑宴。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源6月30日在紐約出席僑宴。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所主席曾偉康代表紐約僑社感謝童振源的蒞臨訪問，表示他多年來服務紐約僑社，去年僑委會還撥款協助更新中華公所設備，而童振源更不遺餘力支持中華公所和紐約華僑校，推廣僑務及中文教學，此次遠道來，僑社及僑胞都深感高興。

會上童振源頒發「玉山僑務專業獎章」給僑務諮詢委員、費城中華公所總顧問陳姿；他介紹，陳姿18歲隨家人移民到費城以中餐外賣館起家，後成立「醉仙樓」大酒樓，帶動費城華埠經濟繁榮，是華裔移民辛勤典範；陳姿積極投入社區事務，除成為美洲協勝公會總理，也是費城中華公所第一位女性董事長，曾發起華埠慶祝美國獨立紀念日活動，帶領華裔融入美國主流社會，貢獻良多。

童振源(左)頒發「玉山僑務專業獎章」給陳姿(右)。(記者顏嘉瑩/攝影)
童振源(左)頒發「玉山僑務專業獎章」給陳姿(右)。(記者顏嘉瑩/攝影)

陳姿感謝中華民國政府、駐紐約辦事處對華僑的厚愛與照顧，身為僑胞應全心全意貢獻，她也希望自己的成就，能為女性移民爭光；陳姿還感謝全美中華會館聯誼會總顧問伍煥鵬，童振源則另頒贈表彰獎牌給伍煥鵬。

當天與會者，還包括經文處組長張必強、主任黃儷萱，僑務委員李偉強、黃仕初、伍健平、蕭貴源，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任林威廷，中華公所顧問伍銳賢、于金山，以及七大僑團，和費城中華公所、費城協勝公會等。

伍煥鵬、陳姿在會上獲表彰。圖左起：李光章、童振源、陳姿、伍煥鵬伉儷。(記者顏嘉瑩...
伍煥鵬、陳姿在會上獲表彰。圖左起：李光章、童振源、陳姿、伍煥鵬伉儷。(記者顏嘉瑩/攝影)

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