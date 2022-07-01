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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

紐約客談／只有少數人投票 如何改變現狀

紐約客談

民主黨初選落幕，法拉盛第40選區州眾議員選舉引發關注，雖然選區投票不積極，但3000多張選票中，在位十年的州眾議員金兌錫僅領先挑戰者趙靖桉200多票，凸顯許多華人對民主黨左派的不滿。

近年來「藍州」政治積極左傾，紐約的不少政策以「公平」為由，讓華人心寒；以法拉盛為例，疫情爆發後，市府強推緬街公車專用道項目，讓本已受到疫情重創的小商家雪上加霜，當地商家曾通過不同方式自救抗議，但事與願違，公車道已永久化，私家車最多可在晚7時後通行。

金兌錫曾公開發聲支持這項計畫，引當地商民不滿；此外，還有飽受爭議的保釋金改革計畫，眼看嫌犯抓了又放，罪案一起又一起，民眾早已怨聲載道，但不少民主黨籍民代仍自說自話，難免流失選民。

去年普選，民主黨在亞裔選區失利，以共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)為例，他在法拉盛與布碌崙(布魯克林)8大道等華裔聚居地領先千餘票；力挺史里華參選的華人，其中不乏長期登記民主黨員，他們因紐約政府頻頻在教育、治安與經濟等問題上罔顧亞裔民意，才易幟改投，盼能獲話語權。

華裔無非期盼治安好、教育佳，基本權益受保障，選同一膚色的民代，就是希望對方能有同理心，幫不諳英文的社區發聲，但若民代拒收民意，一意孤行，最終難逃讓選民寒心。

但無論如何，華裔只有投票才有話語權，若選區只有3000多人投票，很難改變現狀。

（紐約客談，每周二到周六見報）

民主黨 法拉盛 投票

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