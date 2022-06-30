亞當斯詹樂霞控槍商蓄意銷售…市警繳獲幽靈槍 暴增351%

亞當斯、詹樂霞起訴十家外州槍商，指其助幽靈槍橫行紐約。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日在曼哈頓宣布，將對外州數家槍商提起訴訟，指控其蓄意向紐約出售非法槍枝部件，從而促升了幽靈槍和槍枝暴力的產生。

被起訴的公司包括Brownell、Indie Guns、Primary Arms和Rock Slide等十家，這些公司涉嫌非法銷售主槍體(Frame and receiver)部件和組裝套件(Kits for unserialized guns)，並非法運往紐約。

這些公司分佈在密蘇里州 、華盛頓州、佛羅里達州和北卡羅來納州 ，他們向市法警處(New York City Sheriff's Office)的一名臥底探員出售了幽靈槍組裝套件，並將包裹運送到了紐約的一棟大樓，違反了州市的相關法律。

詹樂霞表示，這些主槍體部件連結扳機和彈夾，沒有合法註冊的序列號碼，也不能被追蹤；且這些主槍體是製造幽靈槍的主要零部件，用於組裝手槍和步槍；「有些人購買了這些部件，將其組裝成幽靈槍後再銷售。」

最大的一批貨物來自槍枝零售商Rainier Arms，訴訟文件顯示，在2021年1月至今年4月期間，該公司向紐約州的買家運送了846個包裹，其中至少有69個包裹被送到了紐約市，據信其中包含了非法槍枝零部件。

亞當斯說「只需要點幾下鼠標，輸入信用卡信息，臥底人員就訂購到了零部件，並用它們組裝成了槍枝。」詹樂霞在訴訟聲明中寫道，這些商家輕易的逃避責任、無視因槍枝暴力喪生者親屬的哀泣、不顧將部件銷往紐約後可能產生的後果。

市警4月發布的數據顯示，今年1月1日至4月6日期間，警方共繳獲131把幽靈槍，比2021年同期發現的29把增加了351%。