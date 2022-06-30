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NYU華裔女學霸跌落7號線鐵軌 遭撞身亡

記者張晨／紐約報導
陳海倫跌落中城七號線鐵軌，遭列車撞擊身亡。(取自領英)
陳海倫跌落中城七號線鐵軌，遭列車撞擊身亡。(取自領英)

22歲的紐約大學(New York University)商學院本科生陳海倫(Helen Chen，音譯)於28日晚在曼哈頓中城七號線跌落鐵軌，列車員煞車不及，陳海倫被捲入車底身亡；案發前，她在一家知名投資銀行實習。

警方表示，案件發生在當日晚10時40分左右，當一輛南向行駛的七號列車駛入42街中央車站(Grand Central)地鐵站時，陳海倫暈倒跌入鐵軌，列車司機看到她時緊急煞車，但為時已晚。

市警、市消防局到達現場試圖從車底將陳海倫救出，約一小時後在現場宣告她死亡；市警表示，陳海倫落軌並非外力所致。

陳海倫來自加州洛杉磯布班克(Burbank)，生前在知名投資銀行拉扎德(Lazard)實習，該銀行29日在一封內部郵件中確認了其去世的消息：「對我們同事的不幸去世感到震驚，她年紀輕輕就失去了生命，我們與她的家人、朋友以及曾經一起共事的同事同在。」

根據陳海倫的領英(Linkedin)頁面顯示，她將於明年從史登商學院(Stern School of Business)畢業，並擁有3.9的GPA成績；她不但在姐妹會擔任社區服務委員會(Community Servie Committee)及投資銀行工作坊(IBD Workshop)成員，也是商學院本科商業女性委員會成員。

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