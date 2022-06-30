公校砍經費…數百教師丟飯碗 還將砍課

公校預算削減2.15億元，上百名教師恐將失業。(市長辦公室提供)

市教育局 月初決議在未來兩年逐步削減公校 經費，自今年秋季學期起減少2.15億元撥款，預計會使數百名教師遭解雇，而市主計長也表示「負面」影響不止於此，不僅課程將減少、班級人數增加，藝術課程也將消失。

根據市教育局最新公布的預算 文件，按照市長亞當斯(Eric Adams)的建議，考慮到聯邦疫情補助基本用完，市府將把市教育局總體預算減少約10億元，降至不到310億元；這代表從7月1日開啟的新財年，全市77%的公校，也就是1600所中的1200所，因為入學率下降，將不得不面臨預算削減。

市教師聯合工會(UFT)預計數百名教師「飯碗不保」，曼哈頓莫頓75初中(75 Morton Middle School)的七年級老師貝克(Jessica Beck)表示，所在學校經費被削減43%，她因而被辭退，「在當權者做出的數字決定面前，我們才意識到自己是多麼渺小。」

市教育總監班克斯(David Banks)則說，「沒有人會因此而被解雇，保證離職的老師會被返聘到新學校」，但這似乎並沒有說服教師工會，「以不必要的預算削減來洗牌教師是不可接受的，」教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，並質疑尚有46億元聯邦經費未用。

市議會監督和調查委員會主席高步邇(Gale Brewer)也表達同樣疑惑，提出在2023財年，紐約市撥給市教育局的預算比上一財年多出7億元，但是市教育局卻說，由於種種原因，不得不縮減2.15億元教育經費，「我還想知道聯邦撥給市教育局的77億元究竟是如何使用？」

面對質疑，班克斯日前回應稱，調整資金預算不是新鮮事，「我當過11年校長，每年第一件事情就是檢查預算。」

但削減經費似乎已「板上釘釘」，市主計長蘭德(Brad Lander)也對其潛在影響做出預估，認為每所公校都將失去近40萬2000元，「這意味著一個年級將從四節課變為三節課，一個班從25人增加至32人，失去學生唯一的藝術或音樂課老師。」他表示，即使按照班克斯說法，不是每個老師都會失去工作，但學生將失去所需的小班規模和豐富課程。