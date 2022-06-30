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紐約市長公校控制權今到期 霍楚遲未簽縮班法案

記者張心／紐約報導
市教育公布財政預算，說明在亞當斯建議下，將紐約市公校經費削減2.15億元。(市長辦公室提供)
市教育公布財政預算，說明在亞當斯建議下，將紐約市公校經費削減2.15億元。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)對全市公校的控制權於30(今)日到期，上月底州議會決議將其權限延長兩年至2024年的法案，似乎並未使市府滿意，市教育局在本月初公布按亞當斯建議的削減2.15億元預算，使州議會提出的縮小班級規模法案推行困難，州長霍楚(Kathy Hochul)陷入兩難境地，遲遲未簽署。

州府和市府多名民代29日向霍楚施壓，要求盡快簽署縮小紐約市公校班級規模的法案。該項由州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸和州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)提出的新法案，為史上首次由州府立法授權的減少紐約市公校班級規模，幼稚園到三年級的班級人數將限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人。

但與該法案同時通過的，是將亞當斯訴求的延長其公校控制權由四年縮短為兩年，即使亞當斯此前已獲霍楚認可，也多次前往州議會遊說，但最終的法案並未如他所願。而外界也把「縮小班級規模」看作是立法者妥協「兩年控制權」的前提，因為「究竟是否保留市長控制權」是州議會談判的症結所在，3月公聽會也談及取消自前市長彭博(Mike Bloomberg)開始的該政策。

然而突如其來的「狂削」教育經費，激怒了教師聯合工會(UFT)、紐約市議會和民選官員，被外界認為是亞當斯對於州議會的反擊，「不知道市長是不是數學不好，如果真的要削減經費，那麼我們不得不裁員，班級規模不可能縮減，反而會不得不擴大。」 維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)表示。

但亞當斯回應，「我們支持縮班，前提是有錢，不然我們只能在其他地方節約，不得不損害學生的權益，比如減少輔導員、社工、藝術項目、學校旅行、課後輔導等。」

教師工會在聲明中稱，市府「哭窮」是假象，實際情況是州府的教育撥款在增加、聯邦經費還有盈餘、學生人數在減少，但市府卻「出於政治原因」在無理地削減教育經費。

州長發言人沒有立即回應霍楚是否會簽署縮小班級規模法案。

是否簽署州議會通過的縮小紐約市公校班級規模法案，州長霍楚陷入兩難。(州長辦公室提...
是否簽署州議會通過的縮小紐約市公校班級規模法案，州長霍楚陷入兩難。(州長辦公室提供)

教育局 亞當斯 紐約市

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