以身作則 華醫3子女打疫苗

兩歲的魏真曦(中)在父親魏愷寰(右)陪同下，29日接種第一針新冠疫苗。(紐約市公立醫院提供)

曾在疫情 期間帶領「震央中的震央」的艾姆赫斯特醫院度過難關的魏愷寰(Eric Wei)，29日帶兩歲兒子接種新冠疫苗；他說，兒子在疫情爆發後出生，人生幾乎都與這場可怕的疾病有關，他計畫9月送孩子去托兒所前，完成三針疫苗，並稱他的三個孩子都已接種，沒產生嚴重副作用。

紐約市 公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)高級副總裁及首席品質官魏愷寰接受採訪時表示，艾姆赫斯特醫院兩年前一度淪為「震央中的震央」，他的岳父也染疫去世。

魏愷寰說，隨著新冠疫苗的問世，極大程度降低了重症死亡率，他與妻子在2020年12月率先接種第一針，隨後接種了第二針與補強針，七歲與五歲的女兒今年也接種，一家中只剩小兒子魏真曦(Aiden Wei)未接種。

魏真曦在疫情爆發後出生，魏愷寰表示，他的整個人生幾乎都與這個疾病有關，經過漫長等待後，29日終能為兒子接種第一針輝瑞(Pfizer)疫苗。

時隔兩年，雖然疫情致死率降低，但魏愷寰表示，疫情尚未結束，呼籲民眾積極接種疫苗；他說，病毒會帶來長期負面影響，且目前的多數數據顯示，兒童接種疫苗沒有劇烈副作用，他的三個孩子都沒副作用，「沒發燒，女兒告訴我接種新冠疫苗甚至比流感疫苗 疼痛還要小」。

魏愷寰將三個孩子接種疫苗的消息在其推特上公布，希望通過自己孩子的經歷，鼓勵更多幼兒與成人接種疫苗，做好防疫工作，避免病毒再次傳播。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，新冠變種病毒Omicron爆發初期，約有400名五歲到11歲的兒童因染疫住院，其中30%的孩子沒有基礎疾病，約87%的孩子沒有接種疫苗，約19%的孩子需要加護病房的護理，意味著即使沒有基礎疾病，兒童也有因染疫至重症的風險。

若有六個月到四歲的兒童打算接種新冠疫苗，家長可前往至所有紐約市公立醫院的下屬兒醫診所，建議提前致電(844)692-4692預約，家長可登錄網頁https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/查詢詳情。