林凱倫選民事法官 全家幫拉票

林凱倫(左)與蔡惠中在初選日投票。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 民事法官參選人林凱倫(Karen Lin)在丈夫蔡惠中(John Tsai)與三個孩子的陪同下，在28日初選日做最後衝刺，她說將拜票到初選結束投票 ，呼籲亞裔 投票，展現亞裔的力量。

林凱倫與丈夫當日於貝賽高中投票站投票，州參議員劉醇逸與市議員李琳達為她站台，呼籲民眾選出皇后區第一位亞裔民事女法官，改善法官中鮮有亞裔面孔的現狀。

蔡惠中在投票現場表示，丈夫是湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)的一名中學老師，對於妻子此次參選，全家都全力支持，若她當選，不僅是家族中第一位法官，還將是首位亞裔女法官，「她(林凱倫)是一個非常公平的人，一定可以勝任這個職務」。

林凱倫表示，除了丈夫外，她的三個兒子都在投票站幫她拜票，計畫當日走訪多個投票站，到晚上9時才結束此次初選衝刺；她以自己的故事為例，幼年時常充當父母的翻譯，了解華裔移民因不諳英文可能在司法系統受到不公對待，呼籲亞裔選民積極投票，選出與他們生活息息相關的民事法官。

若勝選，林凱倫希望更多亞裔後代能選擇司法領域，為民眾帶來公正的司法審判。

截止28日下午1時，貝賽高中投票站的工作人員表示，當天僅有61人投票；前來投票的62歲的張艾瑪(Emma Zhang)表示，相較於前年與去年的初選，今年投票的人較少，呼籲普選時積極投票，「今年要選州長，也很重要」。