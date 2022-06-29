連署簽名有爭議 林煜退選第17選區州參議員

林煜宣布退選。(本報檔案照)

林煜登記參加州參議員 第17選區，挑戰華裔參選人曲怡文，但因為收集的連署簽名出現爭議，他宣布退出選舉。根據Ballotpedia紀錄，曲怡文在8月舉行的民主黨初選中，目前尚有另一參選人奧哈拉(John O'hara)挑戰。

據了解，林煜共向市選舉局提交1259個聯署簽名。曲怡文的競選團隊經過仔細查看發現，其中有大量簽名和選舉局的簽名紀錄不一致，其中還包括不少已去世選民的簽名，他們懷疑簽名造假。曲怡文的競選團隊隨即詢問了一些在聯署單簽名的選民，有的選民表示並沒有在林煜的聯署單上簽名。

競選團隊決定到布碌崙 州高等法院提告，並傳喚相關證人出庭。林煜的團隊則宣布不準備請律師辯護，等於退出選舉。記者電話採訪林煜，他承認退出選舉。他說，簽名受到挑戰，怕被挑戰掉，就退了。

曲怡文強調，她競選成為紐約州參議員，是為了保護社區人民，為社區爭取權益和福利。她完全無法接受任何人為了私利，盜用他人身分、濫用社區資源，欺騙選民。她承諾將會盡其所能捍衛社區，以及選舉制度的公平。

曲怡文表示，為了公平原則，其競選團隊也針對另一名參選人奧哈拉的連署簽名向市選舉局提出挑戰，可能很快有回應。必要時也將在法庭對奧哈拉提出訴訟。

州參議員第17選區的前身為第27選區，林煜當初與曲怡文共同參選該選區，並獲得一些華人社團的背書支持。後來為避免華人內鬥，林煜宣布轉戰參選州眾議員 第49選區，對戰在位多年的白彼得。不久前他又宣布參選此選區，與曲怡文再次對台。

該選區是今年畫出的全新選區，包括日落公園、班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)和貝瑞吉，是布碌崙亞裔選民最集中的選區之一，有許多近年到布碌崙定居的華裔新移民。紐約州參議員和國會眾議員的初選將在8月23日舉行，提前投票日期是從8月13至21日。