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紐約州長初選 霍楚、李修頓勝出

記者和釗宇／紐約報導
根據最新計票結果，現任州長霍楚28日以超過六成的得票率毫無懸念地贏得民主黨初選。(Getty Images)
根據最新計票結果，現任州長霍楚28日以超過六成的得票率毫無懸念地贏得民主黨初選。(Getty Images)

紐約州正副州長、州眾議員初選28日落下帷幕，根據最新計票結果，現任州長霍楚(Kathy Hochul)以超過六成的得票率毫無懸念地贏得民主黨初選，長島國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)預計將戰勝紐約市前市長朱利安尼之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)，贏得共和黨初選；若霍楚在11月的普選中獲勝，她將成為紐約州歷史上首位贏得州長選舉的女性。

此前由於州議會公布的國會議員和州參議員選區重畫地圖被判違憲，再次重畫導致相關初選已來不及6月舉行，因此國會議員和州參議員初選不得不推遲到8月舉行；除了正副州長和州眾議員，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的民事法官、曼哈頓遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)法官、各選區、郡黨代表等職位也將舉行初選；與紐約市民代初選不同，州級選舉不採用排序複選制，因此得票率最高的參選人將直接獲勝。

根據州選舉委員會的數據，截至28日晚10時15分，在已開出的40%選票中，霍楚的得票率達到67%，遠超角逐州長提名的紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的21%和長島國會議員蘇奧齊(Thomas Suozzi)的12.3%，確認贏得初選；副州長方面，霍楚副手戴加多(Antonio Delgado)得票率達60%，確認獲勝。

共和黨方面，黨提名的李修頓預計將戰勝前總統川普的助手小朱利安尼，李修頓的得票率為42%，小朱利安尼為24.5%；得益於其父在紐約市的影響力，小朱利安尼在紐約市的得票率超過李修頓；另外兩名參選人、前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)和商人威爾森(Harry Wilson)的得票率分別為18.9%和14.5%。

霍楚和李修頓將在11月8日的普選中對決，若霍楚勝出，她將成為紐約州史上首位贏得州長選舉的女性，而共和黨也將延續20年無緣紐約州長的紀錄；國會議員和州參議員的初選則將在8月23日舉行。

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