李榮恩贏初選 金兌錫領先…皇后區民事法官 林凱倫獲勝

林凱倫(中)感謝選民支持。(記者牟蘭╱攝影)

28日初選落幕，幾家歡樂幾家愁。至截稿時間，法拉盛的州眾議員 第40選區金兌錫得票領先約7％、200餘票， 華埠的第65選區州眾議員李榮恩宣布勝選，皇后區 民事法官參選人林凱倫獲勝，進一步朝創華裔參選紀錄邁進。

州眾議員金兌錫表示，若成功連任，是相信選民已看到他的成績。他指，此次選舉中有房地產商試圖讓他出局，他批評對方未考慮低收入亞裔 移民以及讓選民看到太多負面信息；他說，日後將繼續為長者爭取權益，幫助護理人員取得合理的薪水，為弱勢群體發聲。

金兌錫表示，對於法拉盛這是一場至關重要的選舉，決定將走向何方，需要站出來為所有被遺棄且不能發聲的人奮戰。贏了這一場選戰後，作為州眾議會年長者委員會(Assembly's Committee on Aging)主席，將會馬上為被剝削了十年的亞裔與華人女性護理員討還公道，一旦護理員的問題得以解決，家庭照護與長者關懷以及醫療照護，也可以改善。數據顯示，25%住在養老院的人若得到家庭照護，則不必再居於養老院，他將持續為這個社區的貧困與工薪家庭爭取權益。

韓裔李榮恩(Grace Lee)表示，很榮幸獲取曼哈頓下城選民的信任。面對目前的勝利，已經做好準備面對未來的挑戰，尤其是近期最高法院帶來的巨大變革，「他們不再保護我們控制身體的權利，也不會保護我的安全，這是非常真實的不穩定感，女性、有色人種、殘疾人、LGBTQ+群體十分脆弱。」為此，她要求州和地方政府必須站出來，堅持做最高法院不肯做的事情，保護服務的選民，「比如有戰略性地制定強制法律，建造墮胎護理堡壘，修復高法對紐約人帶來的傷害。」

她也感謝華埠居民站出來為自己投票，「每個人的聲音都很重要，我相信社區的集體力量，讓我從未像今晚這樣對我們的未來充滿信心。」

華裔皇后區民事法官參選人林凱倫在慶祝晚會宣布勝選，州參議員劉醇逸、眾議員李羅莎(Nily Rozic)與市議員黃敏儀等同慶，她將代表民主黨參加11月的普選，尚無共和黨對手；她表示，將為普選準備，當選後，為民眾爭取公平審判，更鼓勵亞裔下一代從事司法工作，改善鮮有亞裔法官的現狀，若當選，她將成為首位皇后區華裔民選女法官。

在選舉後的派對上，趙靖桉表示，感到投票的人很少，二人加起來才約3000票，感到民主很昂貴(democracy is expensive)，所有的志工日日夜夜不辭辛苦，敲門、電話、做競選的工作；他仍然認為教育和公共安全議題對社區至關重要，無論有無結果，必須持續奮鬥，不會放棄。