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涉殺外賣郎兇嫌 50萬現金交保…律師笑著離開法庭

記者鄭怡嫣／紐約報導
赫希的辯護律師對保釋結果感到滿意。(記者鄭怡嫣/攝影)
赫希的辯護律師對保釋結果感到滿意。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)27日上庭，在湊齊50萬元現金作為保釋金後，他於同日獲釋候審，但被法官要求24小時配戴電子腳鐐並限制活動範圍，不得擁槍及買槍，也不得接近長城中餐館和嚴志文遺孀；如違反規定，他將被撤銷保釋權並在結案前持續羈押，他的辯護律師笑著離開法庭，重申「警方抓錯了人」。

(影音來源：記者鄭怡嫣)

27日下午，赫希身著黃色囚服，由十多名紐約州法院特殊應對小組(NYSC-SRT)法警押送出庭，在湊滿50萬元現金作為保釋金後，主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)同意赫希取保侯審，但要求他24小時配戴電子腳鐐，且除去庭訊、看醫生、見律師以及每天一小時戶外運動外，需居家而不得外出，也不得去其妻子家中，且任意外出的時間、地點、搭乘的交通工具等，均需事先向警方匯報。

赫希(右)籌齊50萬元的現金，法官裁定交保。圖為前次出庭。(法院Pool Pho...
赫希(右)籌齊50萬元的現金，法官裁定交保。圖為前次出庭。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

警方展示赫希需配戴的電子腳鐐。(記者鄭怡嫣/攝影)
警方展示赫希需配戴的電子腳鐐。(記者鄭怡嫣/攝影)

鑑於赫希曾數次威脅、跟蹤嚴志文所工作的長城中餐館的員工與老闆，法官侯頓則下令，不得接近長城中餐館及周邊商店，不得接近嚴志文遺孀趙坤英所經營的露露洗衣店及其家宅，必須避開中餐館的送餐路線。

為防止赫希潛逃，法官也勒令赫希需距離長途交通樞紐站一哩開外，若違反上述規定，赫希將被撤銷保釋權，「不管你有多少錢，(如果違反規定)，在結案前，你都不會再出拘留所了」。檢方也確認，赫希的護照已交由法院保管。

在赫希確定保釋後，他的辯護律師赫恩(Michael Horn)掛笑離開法庭，他表示，50萬元現金由赫希的哥哥李(Lee Hirsch)協助湊齊，但錢為赫希所有，很高興事情有了結果，法官在公共安全與未被定罪的個人權利間做出了很好的妥協，赫希不是兇嫌，警方抓錯了人，檢方可能需要一年的時間才能調查清楚細節，根據州汽車監理廳(DMV)，紐約有12萬6900輛車，外觀形如涉案的凌志(Lexus)汽車，(赫希擁有該車輛，並不代表他就是兇嫌)。

赫希的辯護律師赫恩再次重申警方抓錯了人。(記者鄭怡嫣/攝影)
赫希的辯護律師赫恩再次重申警方抓錯了人。(記者鄭怡嫣/攝影)

面對取保候審的結果，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)27日表示，保釋制度並非意在懲戒，目的是確保被告返庭聆訊，法律賦予法官關於是否獲保及保釋金額的自由裁量權，儘管檢方曾敦促法官不要准許保釋，但法官在同意檢方提出居家不得外出等諸多條件的同時，也設定了非常可觀的保釋金與電子監控的手段，即使被告獲釋，任何違規行為也都可能導致保釋權的撤銷。

警方指，赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺華人外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳；他日前被大陪審團以二級謀殺等罪起訴，若罪成，最多可被囚25年至終身監禁；赫希下一次的出庭日期為8月2日。

中餐館 汽車 拘留所

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