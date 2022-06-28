槍殺嚴志文兇嫌赫希獲釋返家 社區憤怒恐慌

庭訊當日在中餐館做工的楊凱，表示對法官十分失望。(記者鄭怡嫣/攝影)

儘管多位民代此前曾發聲向法官施壓，然而涉嫌槍殺皇后區 森林小丘中餐館 外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，27日仍以50萬元現金取保候審，回到他位於皇后區的家中，社區民眾對此感到失望、驚恐與憤怒，敦促司法當局保衛他們與社區的安全。

27日庭審過後，記者走訪嚴志文生前工作的長城中餐館，正在餐館內忙碌的老闆楊凱表示，對於法院允許被告獲釋感到「非常失望」，所有在長城中餐館工作的員工，此刻都活在恐懼之中；嚴志文的家屬也對於兇嫌重回社區感到難以置信。儘管嫌犯不能自由活動，但大家都很擔憂他是否會採取報復行動，「急切希望」檢方提供保護，也希望嚴志文能安息，「他是個很好的人，希望他妻兒的未來安全、有保障」。

「氣瘋了，」此前一直協助嚴志文家屬處理身後事宜的社區人士陳熠表示，為什麼法院和法官沒有事先查清楚被告的經濟狀況？他有100多萬元現金存在銀行，湊齊50萬元的保釋金輕而易舉，之後就算限制他的活動範圍，但對於有「偏執症」、且前科不斷的人又怎麼全方面地限制？「戴上電子腳銬也不代表他就能守法」。

陳熠還說，根據主審法官，雖然赫希無法前往妻子家中，但妻子卻也可以探訪他，如果有從妻子或其他的渠道獲得非法槍枝繼續殺人，又該如何向已經惶惶不安的社區交代？「現行的司法及保釋制度相當有問題」。

當日在開庭前，一位認識嚴志文多年的森林小丘居民胡先生請假來聽庭訊，他表示，住在森林小丘已經13年，他與嚴志文都是中國移民 ，嚴志文好幾次送餐到他家，總是急匆匆，雖然與他僅是簡單的交談，但永遠會記得他的微笑，「實在受不了，遊戲都是他們在玩」；但由於胡先生曾問法警能否在庭內舉牌抗議且多次出聲，在開庭前被請到庭外。