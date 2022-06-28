我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

槍殺嚴志文兇嫌赫希獲釋返家 社區憤怒恐慌

記者鄭怡嫣／紐約報導
庭訊當日在中餐館做工的楊凱，表示對法官十分失望。(記者鄭怡嫣/攝影)
庭訊當日在中餐館做工的楊凱，表示對法官十分失望。(記者鄭怡嫣/攝影)

儘管多位民代此前曾發聲向法官施壓，然而涉嫌槍殺皇后區森林小丘中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，27日仍以50萬元現金取保候審，回到他位於皇后區的家中，社區民眾對此感到失望、驚恐與憤怒，敦促司法當局保衛他們與社區的安全。

27日庭審過後，記者走訪嚴志文生前工作的長城中餐館，正在餐館內忙碌的老闆楊凱表示，對於法院允許被告獲釋感到「非常失望」，所有在長城中餐館工作的員工，此刻都活在恐懼之中；嚴志文的家屬也對於兇嫌重回社區感到難以置信。儘管嫌犯不能自由活動，但大家都很擔憂他是否會採取報復行動，「急切希望」檢方提供保護，也希望嚴志文能安息，「他是個很好的人，希望他妻兒的未來安全、有保障」。

「氣瘋了，」此前一直協助嚴志文家屬處理身後事宜的社區人士陳熠表示，為什麼法院和法官沒有事先查清楚被告的經濟狀況？他有100多萬元現金存在銀行，湊齊50萬元的保釋金輕而易舉，之後就算限制他的活動範圍，但對於有「偏執症」、且前科不斷的人又怎麼全方面地限制？「戴上電子腳銬也不代表他就能守法」。

陳熠還說，根據主審法官，雖然赫希無法前往妻子家中，但妻子卻也可以探訪他，如果有從妻子或其他的渠道獲得非法槍枝繼續殺人，又該如何向已經惶惶不安的社區交代？「現行的司法及保釋制度相當有問題」。

當日在開庭前，一位認識嚴志文多年的森林小丘居民胡先生請假來聽庭訊，他表示，住在森林小丘已經13年，他與嚴志文都是中國移民，嚴志文好幾次送餐到他家，總是急匆匆，雖然與他僅是簡單的交談，但永遠會記得他的微笑，「實在受不了，遊戲都是他們在玩」；但由於胡先生曾問法警能否在庭內舉牌抗議且多次出聲，在開庭前被請到庭外。

長城中餐館內，仍有可供顧客免費拿取的酸甜醬(duck sauce)，此前，被告疑...
長城中餐館內，仍有可供顧客免費拿取的酸甜醬(duck sauce)，此前，被告疑因酸甜醬紛爭涉嫌殺人。(記者鄭怡嫣/攝影)

中餐館 皇后區 移民

上一則

布碌崙電單車行大火 華人災戶暫住旅館

下一則

涉殺外賣郎兇嫌 50萬現金交保…律師笑著離開法庭

延伸閱讀

外賣郎嚴志文槍殺案兇嫌 獲准保釋

外賣郎嚴志文槍殺案兇嫌 獲准保釋
屋崙華埠社區促進會 獲社區和平獎

屋崙華埠社區促進會 獲社區和平獎
涉殺嚴志文被告湊齊50萬元交保 民代施壓反對

涉殺嚴志文被告湊齊50萬元交保 民代施壓反對
涉殺嚴志文 嫌湊齊50萬保釋金 最快周一可釋放

涉殺嚴志文 嫌湊齊50萬保釋金 最快周一可釋放
華裔外賣郎紐約當街遇害 凸顯槍枝管控失責

華裔外賣郎紐約當街遇害 凸顯槍枝管控失責

熱門新聞

李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下