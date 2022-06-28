華裔民代：裁決讓合法移民失聲

州高等法院27日裁定紐約市非公民投票 法案違憲，包括華裔 在內的80多萬合法工作移民 2023年恐失去投票選舉市議員的機會；華裔民代紛紛表示，合法工作的移民應有投票權，支持繼續上訴推翻此項裁決；但也有華裔社區人士支持此項裁決，認為只有公民才有資格投票。

正在競選第10選區國會議員的州眾議員牛毓琳對這項裁決表示失望，稱這是共和黨又一次玩弄政治影響選民的生活；她表示，目前選舉權在全美范圍內持續遭到攻擊，這項裁決對亞太裔社區在成重大打擊，而亞太裔社區不僅是紐約州人口成長最快的社區，同時也是無證移民人口增長最快的族裔，此項裁決也不利於保護無證移民權益。

市議員黃敏儀則表示，有合法工作身份的移民一直合法繳稅，支撐著紐約市；「推翻這項法律，意味著法官讓合法移民在子女教育和社區建設徹底失聲；我完全支持對這項裁決提出上訴，並對維護這項法律抱有信心。」

州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表于金山則對這項裁決表示支持；他說，全世界沒有一個國家允許非公民投票選舉政治性領袖，「因此這項裁決是符合常理的，是理所當然的；如果大家希望對美國的政治和前途有所表達，就應入籍再投票；如果你不願入籍，就沒有投票權。」但他也表示，如果是教育、社區服務、福利等事務性職務的投票，他支持非公民參與。

于金山說，雖然合法移民的中不少是華裔，來自中國的移民占所有國別中第二位，但非公民投票法案非但不會增加華裔的聲量，卻可能稀釋華裔的投票權；「這是因為，這項法案界定的合法移民中，近八成是西語裔，除了排在第一名的多明尼加裔，還有很多來自薩爾瓦多、墨西哥、委內瑞拉、洪都拉斯，亞太裔是少數；如果法案生效，亞裔現在是二等公民，以後可能變成三等公民。」