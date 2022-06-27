紐約同志大遊行 聲援生育自由

人們舉起彩虹旗，以表示對同性群體的支持。(記者張晨╱攝影)

紐約市2022年同志 驕傲大遊行 26日中午登場，本屆為疫情後首次回歸，其緊連「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭推翻；萬人呼籲相愛自由、身體自由；此次遊行由美國計畫生育 聯合會 (Planned Parenthood)打頭陣，該組織提供各種生育健康服務和性教育，並提倡保護生育權利。

主辦方「紐約驕傲」(NYC Pride)共同主席André Thomas表示，今年活動的主題是「毫無歉意的我們」(Unapologetically Us)，人們對幾十年的行動換取的同婚權等自由，未來可能功虧一簣產生擔憂。

酷兒群體在遊行中盡情歌舞展自由。(記者張晨╱攝影)

美國計畫生育聯合會是當日遊行第一支出發的隊伍——「紐約驕傲」聲明指，「最高法院毀滅性的推翻生育自由，將數百萬人置於危險之中，讓政府控制了個人選擇自由，也使許多其他憲法保障權利陷入危機。」

當日遊行的隊伍中有不少人手舉「墮胎是健保權利」(Abortion is healthcare)、「我的身體我作主」、「將法庭流產」(Abort the court)等，在支持同性群體的同時也為自己的自由權利發聲。

花車沿曼哈頓第五大道向南行進。(記者張晨╱攝影)

「墮胎法案被推翻後，同性團體人人自危，我們越來越趨近於回歸『希望被主流社會所接納和認同的時期』。」參與者霍利(Karen Hawley)說，自己的一些同性朋友已經打算儘早結婚，害怕同婚權利會「很快被剝奪」，但紐約、紐約人絕不會妥協。

酷兒群體在遊行中盡情歌舞展自由。(記者張晨╱攝影)

最近，有十幾個州頒布法律，包括禁止在佛羅里達州的學校課程提及與「性取向」，以及威脅要起訴在德州允許孩子獲得性別認同(Gender-affirming care)的父母，禁止跨性別運動員參加與他們所認定性別的競技項目等。

LGBTQ族群代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)；1969年6月28日，在社會對非異性戀者普遍不友善的背景下，市警臨檢位於格林威治村(Greenwich Village)的「石牆」(Stonewall)同志酒吧，引起當地LGBTQ社群暴動反抗，掀起同志平權運動。