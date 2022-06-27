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遊行參與者：台灣同婚進步 盼被世界看到

記者張晨／紐約報導
何柔(左起)、黄西卡和王妮可手舉旗幟參與遊行。(記者張晨╱攝影)
何柔(左起)、黄西卡和王妮可手舉旗幟參與遊行。(記者張晨╱攝影)

紐約市同志驕傲大遊行中不乏華人身影，大紐約區台灣人社團聯合會(Taiwanese American Council of Greater New York)、紐約華僑文教中心集結近70人參與，希望透過參與遊行向世界展示台灣的自由，並進一步被國際組織接納。

遊行總策畫許伯丞表示，今年5月24日，台灣通過俗稱的「同婚專法」，開放同性婚姻已滿三周年。疫情後首次回歸大型遊行活動，也希望藉此讓更多人知道並認同台灣的人權進步，同時發出訴求，希望國際社會能接納台灣，作為國際組織的一部分。

劉子觀稱參與遊行的意義不僅僅是對某一群體，每個人都應發聲。(記者張晨╱攝影)
劉子觀稱參與遊行的意義不僅僅是對某一群體，每個人都應發聲。(記者張晨╱攝影)

台灣也在去年爭取到2025年世界同志大遊行(ＷorldPride2025)的舉辦權，該遊行是全球最盛大的同志活動，每兩年舉辦一次，這是亞洲第一次獲得主辦權。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，2019年及2020年，台灣分別有2939對、2387對同性伴侶走入婚姻。

藝術家夏小築將彩虹旗換作絲帶拖至裙後，她說，愛就是愛，愛的定義應非常簡單，「你愛上了一個人，而他(她)恰好和你是同一性別，這又有什麼錯呢？」

參與者劉子觀說，墮胎法案的推翻讓近50年的努力付之一炬，而參與遊行的意義也不僅是對某一個群體，「因為永遠不知道什麼時候自己會成為下一個『利益相關者』。」

何柔、黄西卡和王妮可表示，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法，得來並非易事，雖在美生活多年，但對人權自由的嚮往會一直延續下去。

夏小築將彩虹旗換作絲帶拖至裙後。(記者張晨╱攝影)
夏小築將彩虹旗換作絲帶拖至裙後。(記者張晨╱攝影)

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