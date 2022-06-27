紐約車撞人連6起 市長怪罪保釋法：縱容慣犯出獄再犯案

亞當斯將罪案連發歸咎於糟糕的司法及保釋制度。(美聯社)

紐約市 近日連續發生六起開車衝撞行人的事故，市長亞當斯 (Eric Adams)將之怪罪於現行的保釋制度，表示保釋法縱容更多有前科的慣犯重返街頭，危害公眾安全。

24日至26日，紐約市已接連發生六起類似事故，根據市警局紀錄，最近一起發生在25日晚7時10分，布碌崙 (布魯克林)貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)街口，當警員試圖攔截一輛疑用假冒車牌的車輛時，駕駛加速逃逸，數秒後撞倒一名8歲的兒童及其祖母、一單車騎士以及其他兩名行人，67歲的老婦重傷不治，孫子則尚未脫離險境。

市警表示，同日凌晨4時，在布碌崙卡納西(Canarsie)，一名正在過馬路的60多歲男性遊民，也被行經車輛撞倒當場死亡，截至26日，逃逸的肇事司機尚未被緝獲。

在貝德弗-史岱文森車禍案發地點召開的記者會上，亞當斯歸咎連續行車慘案，在於糟糕的司法制度，一小部分的犯罪者認為，即使他們做壞事也能出獄，而這些危害無辜民眾的嫌犯也都有共同點，那就是在現行的保釋法下，他們都能夠重返街頭，並再次犯案。

在紐約市犯罪率飆升之際，作為前警員的亞當斯還呼籲，州議員對這些慣犯們犯下的重複的罪行能進行真正的分析，全市的檢察官及法官也能更好地行使自由裁量權，關押犯下嚴重罪行的嫌犯，數月以來，他也一直敦促州議員修改並收緊具有爭議的保釋法，並對先前被判犯有嚴重或暴力罪行的嫌犯，實施「危險性」的衡量標準。