海灣公園大道華人電器行 光天化日空調被偷

兩名盜賊抬起空調，快步走向汽車。(商家提供)

布碌崙 (布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)一家華商電器行近日遭竊，兩名盜賊在光天化日之下，將店家陳列在門口的一台空調搬上停在路邊的汽車 ，揚長而去。

萬誠電器位於海灣公園大道交西九街附近，6月13日，因為天氣熱，店主盧先生將一些窗式空調搬到門口陳列。

兩名盜賊先挪動一下空調，查看一下周圍的情況。(商家提供)

大約中午1時10分，一輛汽車停在電器店附近的路邊，從車上下來一男一女、淺膚色，看起來上了年紀的人。監控錄像顯示，兩人走到空調前，先是試著將空調挪動了一下位置，查看周圍情況，發現無人干涉後，女子先打開車門，兩人一起抬起空調，快步走到車邊，把空調裝進車裡，然後開車離去。

店主說，當時因為正好吃午飯，並沒有留意監控錄像的畫面。而且空調前面放著一台冰箱，正好擋住從店裡往外看的視線，他看不到空調。就這樣，一台空調在他眼皮底下被偷走。他一個小時之後才發現門口的空調少了一台，立刻報警。

女子去開車門，男子留在原地觀察。(商家提供)

店主說，被偷空調大約價值300元，不算很貴，但有人這麼明目張膽地偷空調，他還是第一次遇到。他說這兩名盜賊肯定是事先踩好點，盤算好才下手。兩人戴著口罩 ，手法非常熟練，絲毫不讓人起疑心。店主說，上了年紀的人偷空調，也非常驚訝。

事件之後，店主說，他在門口陳列電器時非常小心，盡量不擋住自己的視線，也比過去更頻繁地查看監控錄像，生怕再發生竊案。