4男鎖喉霸凌女華裔生 校方遭控處理不公

Emma的頸部有明顯的腫脹，前臂、肘部、腹部及腿部有深色瘀傷。(陳熠提供)

皇后區一所公校的華裔 六年級女生，疑在校內遭到四名男生霸凌 、辱罵、鎖喉並拳打腳踢，事發後校方未提供及時醫療照護，也未通知家長並給予肇事學生合理的懲處，她的母親指校方處理不當，事隔一周，孩子身上仍有傷勢且被診斷心理受創，呼籲市教育局及學區 委員會介入，也要求校方調查。

目前，當事人母親委託社區人士陳熠及陳海靈處理此事，根據陳熠26日的轉述這位母親所提供的報告，16日中午，在位於新鮮草原的一所初中，華裔六年級女生Emma正在打排球，球落到四個男生身邊時，他們拒絕將球歸還，其中一人將她推倒，另一人從背後將她鎖喉數秒，四人還對倒地的她辱罵並拳打腳踢。

當老師詢問時，一男生反指Emma毆打他，在被問及是否打人時，出於恐慌以及有限的英語能力，在根本沒有聽懂問題的情形下，Emma回答「是」，而儘管目睹事件的其他同學都向老師說明經過，但老師仍作出對Emma課後留校的處罰，身上有多處瘀青、脖子紅腫的Emma，既無得到任何醫療照護，校方也未就此事及時通知雙方家長。

家長指，Emma的傷勢在17日愈發嚴重，頸部有明顯的腫脹，前臂、肘部、腹部及腿部都出現深色瘀傷，由於疼痛，難以入睡，19日看心理醫生時，診斷遭到創傷，建議盡快進行心理輔導，20日四個男生其中一人，在校外威脅並辱罵她，21日Emma的母親查看校方對整起事件的報告時，也發現多項疑似不實之處。

陳熠表示，Emma三年前來美，英語水平有限，校方在未經充分調查的情況下卻相信「一個女生能霸凌四個男生」，令人質疑，事發後，校方既沒有像調查報告中所說通知家長，對事件也缺乏合理交代，學校所在的第26學區委員會成員指出，這所學校還疑有兩三起類似的霸凌事件未妥善處理，目前，Emma仍需服用止痛藥，看心理醫生，她的母親已報警，計畫27日在校門口與其他家長示威，呼籲徹查此事件。