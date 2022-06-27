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遊民慣竊被捕控罪百次 仍免保獲釋

編譯中心╱綜合報導
麥凱莉曾因持有吸毒用具被捕。(紐約航港局警方提供)
麥凱莉曾因持有吸毒用具被捕。(紐約航港局警方提供)

紐約市知名遊民慣竊麥凱莉(Michelle McKelley)25日再度被捕，根據長期追蹤她的紐約郵報報導，這是她第100次被控罪，不意外的是，她再度免保獲釋。

42歲的麥凱莉周六被指在曼哈頓下城一間連鎖藥房，偷竊價值125元的商品，由於屬於輕罪，依紐約州新規，無須羈押。

曼哈頓檢方26日指，麥凱莉曾多次被捕，有27次逃庭紀錄，另有五起未決案件。根據2019年的修法，若案件未決，檢方只能要求她受監督釋放。曼哈頓法官Charlotte Davidson同意這點，指控罪不需保釋金。

麥凱莉是警方眼中的職業慣竊，本月23日剛因在哈林區一藥房偷竊被捕，之後釋放。上月，她也曾因涉嫌連續行竊曼哈頓2大道一連鎖藥房被控罪。警方指23日是她第108次被捕，法庭人員則指是第99次被控罪。

麥凱莉最知名一次犯案是2月搶劫一間上東城的百貨賣場，並表示自己已很久沒被捕，當時只是需要一件新衣。

根據警方報告，她第100次遭控罪，罪行為將奶油、巧克力棒、肥皂放入背包離去，之後被捕。

紐約郵報記者曾問她能做哪類工作，她說能當老人護理工，而且有經驗。當記者問她，後來發生何事？她則回答「人生」，然後離去。

曼哈頓 紐約市 紐約州

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