失望司法改革 200紐約市助理檢察官辭職 白艾榮：新人會來

面對助理檢察官的離職潮，曼哈頓地區檢察官白艾榮認為是由於他們的「倦怠」。(路透)

因不堪忍受紐約州司法改革和由此滋生的繁重任務，近200名紐約市助理檢察官 日前辭職；曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)對此回應，助理檢察官辭職是因「倦怠和追求高薪」，將會有新人來填補職缺。

根據紐約市各檢察官辦公室提供的數據，曼哈頓今年已有12%的助理檢察官從白艾榮辦公室離職，共計約65人；布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室的情況相同，約有13%的助理檢察官辭職，共計約67人；布朗士區今年約有59名助理檢察官離開；皇后區和史泰登島地區的檢察官辦公室，則未提供相關數據。

其中白艾榮辦公室最早開始出現「離職潮」，在他今年1月上任頭兩周，就因其「輕罪不起訴」的政策「逼退」十幾名資深助理檢察官，其中包括成功起訴好萊塢色魔製片溫斯坦(Harvey Weinstein)的助理檢察官伊魯奇(Joan Illuzzi-Orbon)；她自1988年起，便在曼哈頓檢察官辦公室工作，也曾在2016年讓震驚全美的1979年六歲小童帕茲(Etan Patz)被謀殺案成案。

「他要求減少犯罪者的監獄關押判決，將重罪降級為輕罪」；伊魯奇表示，州府在近些年進行的刑事司法改革也加重了檢察官的工作負擔，包括要求檢察官向辯方律師提供大量案件相關材料，還要整理其他和事件完全不相關的取證，「這是在浪費時間，而耗時過長的案件又會被駁回，所以很多案件都受影響」。

布朗士地區檢察官克拉克(Darcel Clark)也表示，很多離職的助理檢察官向她抱怨說，耗時過長的無意義取證、大量的積壓案件，和因此帶來的超長的加班時間，是迫使人們離開的主要原因。

對於離職者的抱怨，白艾榮並不贊同，他認為自己上任後「創紀錄」的人員離職，是由於這些助理檢察官「倦怠」，「他們為了更高的薪水和更低的工作要求而離開這裡」。

他也表示，會有新人來填補空缺，到9月底至少有85名新的助理檢察官到崗。