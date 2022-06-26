涉殺嚴志文被告湊齊50萬元交保 民代施壓反對

赫希(右)湊齊50萬元的保釋金，多位民代與社區民眾反對他取保候審。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉槍殺中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)日前湊齊50萬元的現金保釋，若檢、辯方與法官搭成協議，將被釋放；對此，社區民眾驚恐不安，國會眾議員孟昭文 25日聯合多位民代發表聲明，向主審法官施壓，鑒於被告所犯罪行，反對他取保候審。

赫希日前在辯護律師赫恩(Michael Horn)的陪同下日前上庭，赫恩表示，當事人已籌齊50萬元的現金，要求保釋；因主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)當日休假，助理檢察官 希望與法官重新商討保釋事宜，案件延至27日(周一)續審。

對此，孟昭文聯合州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、艾達博(Joseph Addabbo)、州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)以及市議員舒曼琳(Lynn Schulman)25日發表聯合聲明，反對有危險行為的赫希被保釋候審。

孟昭文接受本報採訪時表示，赫希涉嫌當街槍殺一名無辜的中餐廳外賣員，還曾多次騷擾與攻擊餐廳雇員，鑒於他的危險性，要求法官繼續羈押被告候審，「社區仍然沉浸在嚴志文被射殺的悲傷中，這種危險分子不應被釋放。」

孟昭文表示，若法官同意他保釋候審，將是一個錯誤的決定，也指皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)承諾繼續要求關押被告受審；最終結果需由法官決定，但她也希望聯合聲明能向對方施壓，不釋放嫌犯。

孟昭文說，她已與市警112分局溝通，確認被告不會在他取保候審期間拿到被沒收的槍枝，也不會讓他以任何合法方式購買槍枝，要求警員密切關注他的行蹤，禁止他靠近長城中餐廳與相關外賣區域，「保釋候審將令人恐懼與不安，我們堅決反對，並會密切關注進展。」

社區人士陳熠表示，餐館老闆及死者家屬得知赫希湊齊保釋金的消息，感到擔憂與驚恐，因嫌犯行為極端，交保後恐對社區帶來更多威脅；他批評這起案件偵辦不透明，呼籲法官不要批准被告保釋。

森林小丘亞裔協會副主席趙之碩擔心，即使赫希戴電子腳鐐並設諸多限制，也會給社區帶來不安全威脅；社區人士侯佳興則說，將與友人繼續幫助餐廳老闆與死者家屬，維護他們的權益。