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紐約市同志驕傲大遊行 留意多路段管制

記者張晨／紐約報導

紐約市同志驕傲大遊行」(NYC Pride March)於26(今)日回歸，遊行將從當日12時開始，而又因本周聯邦最高法院推翻保護女性墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，預計參與遊行的人數或比以往更甚；另也有多個路段將進行封路及管制，用路人若有出行計畫，應及早準備並預留時間。

遊行者將從在26街交第五大道向南行進，然後在第八街向西轉，隊伍會穿過第六大道，經過石牆國家紀念碑(Stonewall National Monument)，在克里斯托弗街(Christopher St.)繼續行進；然後將在第七大道向北轉彎，經過市艾滋病紀念館(New York City AIDS Memorial)，然後在雀兒喜16街交第七大道處結束。

當天在曼哈頓，包括25街至33街的第五大道，麥迪遜大街(Madison Avenue)至六大道的東、西33街、32街、31街、30街、29街、28街、27街、26街，以及六大道和五大道之間的西25街等都將封路，禁止車輛通行，其他周邊道路也將有交警在現場管制，提醒用路人若出行，應及早準備並預留時間。

由於「羅訴韋德案」在全美各主要城市都出現有反對者集會，面對此次遊行，市警不敢大意；事實上，在高院判決結果出爐後，光是紐約市就有20多名遊行示威者遭到逮捕，為了避免在此次遊行上出現難以控制場面，市警也表示，將以公眾安全為首要執法目標，同時也呼籲民眾，以和平、非暴力的方式來發聲、表達訴求。

主辦方「紐約驕傲」共同主席André Thomas表示，有75%以上的遊行團體是非營利性組織，一半以上的遊行團體是免費參加的；而今年的遊行因為近日「羅訴韋德案」的推翻預計將有更多人觀看或參加，人們擔心接下來首當其衝的頭號目標，將是成立時間相對較短的同婚合法化判例。

LGBTQ族群代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)；1969年6月28日，在社會對非異性戀者普遍不友善的背景下，市警臨檢位於格林威治村(Greenwich Village)的「石牆」(Stonewall)同志酒吧，引起當地LGBTQ社群暴動反抗，掀起同志平權運動。

遊行 同志 紐約市

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