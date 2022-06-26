2萬人集會支持墮胎權 同志大遊行主題改「身體自由」

紐約各處聚集反對者，抗議示威反對高院推翻「羅訴韋德案」。(記者張心/攝影)

聯邦最高法院近日終結憲法對墮胎 權的保護，推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，引起民眾不滿，上街抗議；在消息公布後，吸引1萬7000名市民到曼哈頓多個地標開啟抗議集會，高喊「女權即人權」、「我的身體我作主」，其中多人遭逮捕；25日紐約市 同志驕傲大遊行 主辦方，也臨時宣布今年主題改為「身體自由」。

紐約各處聚集反對者，抗議示威反對高院推翻「羅訴韋德案」。(記者張心/攝影)

反對者從華盛頓公園廣場(Washington Square Park)開始，沿著第五大道向其他地區擴散，包括聯合廣場(Union Square)、時報廣場、布萊恩公園等地都有人群聚集；保守派媒體福斯新聞網(Fox News)總部門口也被抗議者圍得水泄不通，42街與第六大道交口則有示威者靜坐，市警以擾亂社會秩序為由，將其中近20人逮捕。

除了大批反對者，包括州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)、馬隆尼(Carolyn Maloney)等民代也加入遊行隊伍，支持女性為身體自由而戰，保衛婦女墮胎權。

紐約各處聚集反對者，抗議示威反對高院推翻「羅訴韋德案」。(記者張心/攝影)

霍楚說：「紐約是女權運動的發源地，是美國所有女性的安全港，需要墮胎的姐妹們來紐約吧，我們照顧你。」

歐凱秀也發言講述自己22歲遭強姦的經歷，「我在聯合廣場下班後被強暴，驗出懷孕後非常崩潰，但至少當時的我，還有墮胎這個選擇。」

市長亞當斯(Eric Adams)也在記者會透露，自己在15歲時被逮捕，女友看不到二人的未來選擇墮胎，「她做出了對我們都好的決定，前提是她擁有墮胎的自由權，她可以掌控一切。」

當晚在聯合廣場抗議的發言者，則說：「你們的氣氛無需隱藏，你們的情緒是美麗的，女孩們，你們應該接受本真的自己。」

另外還有示威者脫去上衣，諷刺美國愈走愈回去，表示女性在爭取平等權益的進程中，連生孩子的自由都被剝奪，是對自由之國的極大侮辱。

而26日即為紐約市「同志驕傲大遊行」(NYC Pride March)的活動，主辦方25日臨時宣布，今年將以「身體自由」為遊行主題，以行動反對高等法院的裁定；根據主辦方推文表示：「驕傲大遊行起源於抗議，並將永遠是同不公和歧視作鬥爭的平台，歡迎加入我們。」