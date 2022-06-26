3男欲入室盜竊 華女遠端監控報警

班森賀一名華女日前通過遠端監視器，發現家門前出現三名喬裝成外賣郎的陌生男子，試圖闖進家中。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一名華女 日前通過遠端監視器，發現家門前出現三名喬裝成外賣郎的陌生男子，試圖闖進家中，兩次通過揚聲器趕離對方都不成功；最後在鄰居的協助下報警，三名匪徒發覺不妙後撒腿逃跑，轄管當地的市警62分局近日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，本月16日晚上9時左右，居住在23大道交80街的44歲華女，通過遠端監視器發現家門前意圖不軌的三名外族裔男子；當時她並不在家，只是通過手機 畫面看到三人，對方自稱是披薩外賣員，華女回答：「沒有訂披薩。」

大約半小時後，華女發現三人不僅未離去，還跑到她家後院，行為鬼祟；華女通過揚聲器，直接與他們對質，三人終於離開；但將近一小時後，華女發現三人又再次返回現場，還想要敲開後院的窗戶。

這時鄰居聽見敲窗戶的聲響，撥打911報警，匪徒發現不對勁後立即逃離現場；不久後62分局警員抵達現場調查，通過視頻截圖，鎖定三匪是西語裔或白人成年男子，目前均未落網。

另外班森賀社區近來也發生一起搶劫案，一名32歲華男於15日經過14大道6511號公寓樓前，遭一名17歲非洲裔青年持槍搶劫；對方要求他交出現金和電單車，並示意在自己衣服的右邊口袋有一把槍，受害者無奈之下被迫交出財物。

在嫌犯逃跑之時，受害者受到路人的幫助及時報警，警方在附近將其逮捕，並在他身上搜出另一把重力刀。

警方目前已針對首個案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。