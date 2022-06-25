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治安惡化歸咎保釋金改革？劉醇逸不認同

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸(中)表示，他願意傾聽社區意見，計畫近期召開里民會議，將亞裔的聲音傳遞給州府。(記者牟蘭/攝影)
劉醇逸(中)表示，他願意傾聽社區意見，計畫近期召開里民會議，將亞裔的聲音傳遞給州府。(記者牟蘭/攝影)

紐約市治安每況愈下，不少人歸咎於2019年通過的保釋金改革法案，但州參議員劉醇逸24日在記者會上駁斥該說法，表示保釋金只是被告進入庭審前的抵押(Deposit)，保證他們按時上庭而非懲戒；但他也說，願意傾聽社區意見，計畫近期召開里民會議，將亞裔的聲音傳遞給州府。

劉醇逸24日邀請亞裔媒體召開圓桌會議，討論受到爭議的保釋金改革法案；他表示，紐約州府為避免嫌犯因沒有足夠的財產保證，在被定罪前長期羈押，在2019年實施保釋金改革法案，允許涉嫌輕罪或非暴力犯罪的嫌犯無需支付金額保釋候審，旨在提供更公平的法律系統。

以典型案例布勞德(Kalief Browder)舉例，劉醇逸說，這名少年被指控盜竊書包，因他的家人無法支付3000元的保釋金，強制他在雷克島監獄羈押三年，期間受到獄友的毒打；雖然被告與檢方達成認罪協議後被釋放，但在他被釋放兩年後，因極大的心理陰影自殺。

劉醇逸表示，嫌犯在定罪前都應被視為無辜，只有在被定罪後，才意味著他們犯罪，保釋金只是他們等待庭審前的抵押，不是懲罰，低收入者或其他弱勢群體，不應因為他們無錢支付保釋金，就被區別對待，長期關押在拘留所。

對於保釋金改革法案後犯罪率的上升，劉醇逸表示，部分原因為疫情期間無法進行快速庭審(The Speedy Trial)以及個別法官對這項法律的誤讀，他並以沒有改革保釋金法案的佛州佐證，當地的犯罪率在此期間也大幅增加；他說，隨著疫情趨緩，法庭快速庭審恢復，相關犯罪率也將大幅降低。

劉醇逸表示，亞裔社區出現的多起惡性罪案中，被告因心理疾病等原因產生攻擊行為，造成悲劇；他說，這些人此前涉及的罪行多屬輕罪，才被釋放，要求政府應加強對心理健康的投入，「即使沒有保釋金改革法案，若這些有心理疾病的被告能繳出保釋金，仍會被釋放，悲劇還會發生。」

對於亞裔社區對保釋金改革的反彈，劉醇逸呼籲民眾向他陳情，他願意敞開心扉傾聽民意，將亞裔社區要求改善這項法案的聲音傳遞給政府，近期計畫舉辦里民會議。

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