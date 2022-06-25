「合法且安全」 亞當斯：歡迎來紐約墮胎

亞當斯歡迎有合法墮胎需求的人到紐約市來。(市長辦公室提供)

聯邦最高法院24日終結憲法對墮胎 權的保護，開放各州決定墮胎權是否合法；紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)隨即發表緊急聲明，表示紐約州墮胎仍合法且安全，紐約市長亞當斯(Eric Adams)也說：「歡迎到紐約墮胎。」

最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)影響深遠；霍楚表示，該判決剝奪了美國人對自己身體的決定權，是不公的判決，也是歷史的倒退，「我想讓大家知道，在紐約州墮胎依然是合法、安全的。」

高院有意推翻「羅訴韋德案」的文件稍早在媒體洩露時，霍楚分別在5、6月都曾發布相關政策，包括撥款3500萬元資助紐約州墮胎機構，以及簽署法案包，加強對墮胎服務業者的法律保護，鼓勵無法墮胎的外州女性來紐約墮胎。

有共和黨和宗教人士認為，邀請外州婦女到紐約墮胎，是「文化的墮落」，對此霍楚回應：「紐約一直是渴望自由的人們的燈塔，我們將永遠是那些尋求護理的墮胎者的安全港灣。」

亞當斯也與市議會、市衛生局共同舉行記者會表示，歡迎有合法墮胎需求的人到紐約市來；「紐約人仍可以在自己的城市，獲得合法、安全的墮胎支持；對於全美各地的民眾，我們歡迎你們，將盡一切努力為你們提供墮胎服務。」

亞當斯表示，最高法院的判決無視大多數美國人的利益，是對基本人權的侮辱，將婦女束縛在生殖系統的枷鎖中；「這個城市將繼續尊重、保護和履行我們的基本權利和核心準則，不限制女性對自己身體的控制和選擇自由。」

由於高院的裁決，已經有許多團體組織抗議集會，紐約市警也嚴正以待，表示將加強巡邏像地標、墮胎診所等處，以防有極端分子惡意行為者藉機破壞治安；不過市警也發表聲明，支持一切和平、合法、非暴力的活動，「我們全力支持所有自由言論和抗議的表達。」