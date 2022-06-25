通膨+治安 曼哈頓華埠業者憂顧客不來

華埠業者擔心在物價上漲、通貨膨脹以及公共安全的影響下，將影響觀光客到社區消費的意願。(記者顏嘉瑩／攝影)

每年夏季為觀光 旺季，全球在疫情 和緩下開放國境，觀光業前景看好；不過曼哈頓華埠 多數業者，對即將來臨的觀光潮卻不看好，認為在物價上漲、通貨膨脹以及公共安全的影響下，將影響觀光客到社區消費的意願。

5月底的國殤日(Memorial Day)之後，也正式敲響了觀光旺季的到來，雖然今年在節日長周末，華埠看到在兩年疫情以來，逐漸回升的人潮，不過隨著物價上漲，旅遊的成本升高，也為商家原本引頸期盼的觀光季，增添了一份不確定性。

華埠業者擔心在物價上漲、通貨膨脹以及公共安全的影響下，將影響觀光客到社區消費的意願。(記者顏嘉瑩／攝影)

中餐館業者鄭星合表示，在疫情期間，由於食材、原料的短缺，進貨成本就已經比原本進價還要高30%，隨著疫情逐漸和緩後，商品的供給才剛要逐漸正常，受到通貨膨脹的關係，食材價格又上漲，導致成本還未因應市場情形調整，如今再波動。

在疫情期間，擔心漲價會流失客群，鄭星合只能自行吸收成本，但如今再加上通膨問題，不知道什麼時候才能看到盡頭的他，也只能調漲售價，不過也不敢一口氣漲太多，像是在疫情前原本一碗11.95元的海鮮湯麵，漲到目前一碗13元；「還好大部分的客人都很明理，他們自己買菜時也有發現菜價上漲，來餐館不會再抱怨為何漲價。」

另一間勿街粵菜館的李女士則表示，該餐館生意主要靠觀光客支撐，疫情之前甚至還需要派員工在門口攬客，原本老闆還在期待今年夏季的生意將出現明顯好轉，但聽到油價、旅遊成本增加，再加上紐約市治安日益變差，恐影響觀光客前來意願，現在也不敢要求生意要多火爆。

民眾趙碧輝原本打算帶著一家四口，在今年7月出門旅遊；她說，疫情期間不敢出遠門，大多都是在附近走走，想著現在疫苗都打了，觀光業也逐漸復甦了，想說可以來趟公路旅行，「但一加侖超過5元的油價，又讓我們打消了這念頭，最後還是選擇在近郊來個四天三夜的露營。」

不過也並非所有業者和民眾，都被飛漲的物價嚇到不敢消費；華人李欣盈說，過去兩年待在家，在旅遊消費上的開銷比例大幅減少，如今雖然物價高漲，但在疫情兩年「被迫」省下來的旅費也不少，她打算好好犒賞自己，出遠門旅遊一番，「賺了錢就是要拿來花的。」

在東村開中餐館的陳Kevin也說，疫情間民眾壓抑著不敢出門，如今好不容易見到曙光，相信還是會有部分的人願意外出旅遊；他說，通膨是事實，但人總要吃飯，「相信食物做得好吃，即便漲價，客人也還是會願意上門消費。」