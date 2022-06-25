新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

蓋棺儀式前母親被家人攙扶，多次哭著跪倒在棺槨前。(記者張晨/攝影)

本月初在新澤西州 貝玉恩市(Bayonne)一所學校的室內游泳池內，溺水死亡的兩名華裔兄弟，家屬24日早在曼哈頓華埠 舉辦喪禮，弔唁者中大部分為二人生前的同學；蓋棺儀式前，死者母親被人攙扶，多次哭著跪倒在棺槨前大喊「不要走啊」，在場者無不落淚唏噓。

貝玉恩市警長艾馬托(Eric Amato)表示，這起事故發生於8日晚8時30分許，目擊者和三名救生員看到兄弟兩人在泳池的深水區掙扎，沉入水下卻沒有浮上來，救生員潛水將兩人拉出水面，一邊施救一邊撥打急救電話，最後送到貝玉恩醫學中心後宣布死亡。

此前該學區學監尼茲(John Niesz)說，溺斃兄弟來自一個華裔家庭，19歲的哥哥已自貝玉恩高中畢業，16歲的弟弟還是該校學生。

不過據當日舉辦喪禮的華埠萬安壽殯儀館與家人發出的訃告，哥哥名叫鄭楚明(Chu Ming Zheng)，去世時已經22歲，弟弟江鄭瑜(Jack Jiang)去世時也已20歲。

據現場親友表示，兩個孩子來自福州移民家庭 ，父母從長樂首占村移民來美在紐約打拼，後全家遷至新澤西州。

當日公祭和出殯現場，除鄭家直系親屬外，弔唁者大部分為兄弟倆生前的同學，在儀式結束時，他們紛紛起身點香，走到兩兄弟遺體前做最後道別，不少人轉身蹙眉，低頭拭淚。

昔日同學再見已天人永隔，人們拒絕回憶更多昔日，只表示誰都沒有想到這樣的慘劇會發生，並一下子奪走了兩條性命，本該好好享受的暑假，還有很多約未赴。

而最痛苦的莫過於白髮人送黑髮人的母親，她數次落座，又數次哭著跪趴到併排擺放著的棺槨前，大喊「不要走啊」，再做搥胸頓足狀，在場者無不落淚唏噓。

貝玉恩市一名官員說，緊急救助期間發生了某些溝通問題，兄弟倆11歲的妹妹當時也在游泳池，親眼見到悲劇的發生。

貝玉恩市長戴維斯(Jimmy Davis)也在其臉書發布消息表示，請求大家耐心等待調查結果。

案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動，緬懷兩名年輕生命的逝去。