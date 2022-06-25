少年「地鐵衝浪」撞上不明物體 頭部重創

急救人員將傷者從車頂上接下來。(視頻截圖)

紐約市 本月出現不少地鐵衝浪者(subway surfer)，多為年輕人站在行駛中的地鐵車頂上小跑，行為相當危險；23日晚，一名15歲青少年與朋友在行駛的地鐵7號線列車頂部「衝浪」時，頭部遭到重擊，瞬間血流如注，送往醫院搶救至今未脫險。

消息指出，該名青少年於23日晚6時，爬上行駛中的7號線列車頂端，期間頭部遭不明物體撞擊，工作人員在皇后區111街地鐵站 發現後停駛列車，並尋求救援；現場視頻顯示，急救人員將昏迷的少年從車頂接到擔架上，他的面部大量滲血，車頂還有另一名少年，神情擔憂。

傷者隨即被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)搶救，頭部受到嚴重創傷，目前還在密切觀察中；這起意外導致7號線雙向列車都發生延誤，紐約市警目前正調查中，未透露更多詳情。

事件發生不久後，大都會運輸署(MTA)首席安全官華倫(Patrick Warren)發布聲明表示，「在車頂上地鐵衝浪是非常魯莽、危險且不考慮他人的行為，延誤班次將對其他紐約客造成困擾」；他說，民眾可尋求其他的樂趣，這樣的刺激反而只會給家人、關愛你的人帶來心痛，也是對他們的一種不尊重。

這已經本月第二起被報導的地鐵衝浪案件，10日一名市民拍攝的視頻顯示，至少八人站在行駛中的J線地鐵車頂，從曼哈頓穿過威廉 斯堡橋(Williamsburg Bridge)進入布碌崙(布魯克林)，還大膽地在車頂上一路小跑。

地鐵衝浪引發的意外時有發生，去年10月，一名32歲男子也同樣在穿越威廉斯堡橋的J線列車上，因失足跌下車頂，摔入地鐵軌道身亡。